Фотофакты. В Бийске фонтан бил до крыши многоквартирного дома

2 мая в Бийске на улице 8 Марта снова забил рукотворный гейзер. Вода растеклась по дороге.
В Бийсе забил фонтан на улице 8 Марта. Фото: Татьяна Плясинова vk.com/biysk_all.
В Бийсе забил фонтан на улице 8 Марта. Фото: Татьяна Плясинова vk.com/biysk_all.
В Бийсе забил фонтан на улице 8 Марта. Фото: Дмитрий Фатоев vk.com/biysk_all.
Трубу прорвало возле того же трехэтажного дома, возле которого бил фонтан 27 апреля. Однако если на прошлой неделе вода поднималась чуть выше первого этажа, то теперь напор был таков, что струя достигала крыши здания.
А 25 апреля забил фонтан из-под земли на улице Ленинградской возле здания отделения ФСБ. Напомним, что с 25 апреля в Наукограде отключили отопление. Возможно, это и привело к порывам изношенных коммуникаций.
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