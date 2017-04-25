Видео и фотофакты. В Бийске возле здания ФСБ из-под земли забил фонтан

В Бийске из-под земли забил фонтан. 25 апреля 2017 года. Фото: скрин с видео vk.com/biysk_all. В Бийске из-под земли забил фонтан. 25 апреля 2017 года. Фото: скрин с видео vk.com/biysk_all. В Бийске из-под земли забил фонтан. 25 апреля 2017 года. Фото: скрин с видео vk.com/biysk_all. В Бийске из-под земли забил фонтан. 25 апреля 2017 года. Фото: скрин с видео vk.com/biysk_all. В Бийске из-под земли забил фонтан. 25 апреля 2017 года. Фото: скрин с видео vk.com/biysk_all.

Как шутят очевидцы в сообществе "Типичный Бийск", асфальт "замироточил". Судя по кадрам видео, снятого подписчиком паблика, по дороге из-за фонтана растекается вода.

Напомним, что 25 апреля в городе официально завершен отопительный сезон. Возможно, с этим и связана коммунальная авария на Ленинградской.