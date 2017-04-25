Видео и фотофакты. В Бийске возле здания ФСБ из-под земли забил фонтан

25 апреля в Бийске на улице Ленинградской произошел порыв трубы. Из-под земли забил фонтан возле здания отдела управления ФСБ по Алтайскому краю в Бийске.
В Бийске из-под земли забил фонтан. 25 апреля 2017 года. Фото: скрин с видео vk.com/biysk_all.
В Бийске из-под земли забил фонтан. 25 апреля 2017 года. Фото: скрин с видео vk.com/biysk_all.
В Бийске из-под земли забил фонтан. 25 апреля 2017 года. Фото: скрин с видео vk.com/biysk_all.
В Бийске из-под земли забил фонтан. 25 апреля 2017 года. Фото: скрин с видео vk.com/biysk_all.
В Бийске из-под земли забил фонтан. 25 апреля 2017 года. Фото: скрин с видео vk.com/biysk_all.
Как шутят очевидцы в сообществе "Типичный Бийск", асфальт "замироточил". Судя по кадрам видео, снятого подписчиком паблика, по дороге из-за фонтана растекается вода.
Напомним, что 25 апреля в городе официально завершен отопительный сезон. Возможно, с этим и связана коммунальная авария на Ленинградской.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.