Фотофакты. Наина Ельцина: "90-е годы не лихие, а святые"

По мнению вдовы Бориса Ельцина, 90-е годы были святыми. Наина Ельцина считает, что нужно поклоняться тем людям, которые жили в то время, пишет "Интерфакс".
Наина Ельцина,
вдова первого президента РФ:
По-моему, 90-е годы надо называть не лихими, а святыми и поклониться тем людям, которые жили в то сложное время, которые создавали и строили новую страну в тяжелых условиях, не потеряв в нее веру.
Это заявление г-жа Ельцина сделала 5 июня во время презентации своей книги "Личная жизнь" на книжном фестивале "Красная площадь".
Вдова первого президента признала, что в последние десятилетие XX века страна страна развалилась и жить было чрезвычайно тяжело.
Наина Ельцина,
вдова первого президента РФ:
Но все-таки пытались создать новую страну, укрепить демократию, свободу слова. И это стало основой для дальнейшего развития демократии и страны.
О шоковой терапии Егора Гайдара Наина Ельцина сказала, что "нельзя было призвать людей: потерпите два-три года".
Наина Ельцина,
вдова первого президента РФ:
Да, Гайдар пошел на шоковую терапию, но, как и у хирургов с тяжелым больным, - а развалившаяся страна именно такой была - шоковая терапия была необходима для того, чтобы резко перейти на новый уровень.
Будущее России вдова Ельцина видит в положительном ключе: "Я люблю свой народ, я люблю свою страну и верю, что все будет хорошо".
Про презентуемую книгу "Личная жизнь" Наина Ельцина сказала, что писала ее последние пять лет. И работать над ней стала совершенно случайно: "Все началось с рассказов о нашем времени моим внукам".
Наина Ельцина,
вдова первого президента РФ:
Писать было трудно. Надо было сверять каждое слово, не только каждый факт.
Я пыталась восстановить свою жизнь в те годы — в 30-е, военные, послевоенные, последние годы. Да, это было сложное время, тяжелое время. Мы прошли через раскулачивание, ГУЛАГ, военные годы и послевоенное строительство. Было тяжело, конечно. Но еще тяжелее было то, что нас приучили ничего не говорить, обо всем молчать. Но вот, наконец, подошли годы, когда можно и нужно рассказать следующим поколениям о нашей жизни.
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