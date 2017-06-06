Фотофакты. Наина Ельцина: "90-е годы не лихие, а святые"

Барнаул в 90-е годы XX века. Бизит Бориса Ельцина в Алтайский край в мае 1992 года. Фото: Михаил Хаустов. Барнаул в 90-е годы XX века. Площадь Спартака с разрушенным храмом. Фото: Михаил Хаустов. Барнаул в 90-е годы XX века. Реклама финансовой пирамиды. Фото: Михаил Хаустов. Барнаул в 90-е годы XX века. Уличная торговля. Фото: Михаил Хаустов. Барнаул в 90-е годы XX века. Барнаульская молодежь у памятника Ленину на площади Советов. Фото: Михаил Хаустов. Барнаул в 90-е годы XX века. Один из конкурсов красоты. Фото: Михаил Хаустов. В 90-е Гоша Куценко был «пацанчиком с района» в спортивном костюме и фингалом под глазом (справа диджей Михаил Венгеров). Фото: открытые источники. Как звезды выглядели в 90-е. Фото: открытые источники. Военные действия в Нагорном Карабахе, начало 90-х годов. Фото: открытые источники. Ирина Салтыкова, 90-е. Фото: ribalych.ru. Татьяна Овсиенко в 90-е. Фото: ribalych.ru. Наташа Королева и Игорь Николаев, 90-е. Фото: ribalych.ru. Реальные пацаны 90-х. Фото: открытые источники. Мода 90-х. Фото: открытые источники. Барнаульцы в 90-е. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаульцы в 90-е. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаульцы в 90-е. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаульцы в 90-е. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаульцы в 90-е. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаульцы в 90-е. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаульцы в 90-е. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаульцы в 90-е. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаульцы в 90-е. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаульцы в 90-е. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаульцы в 90-е. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаульцы в 90-е. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаульцы в 90-е. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Торговля в Барнауле в 90-е годы ХХ века. Фото: Михаил Хаустов. Торговля в Барнауле в 90-е годы ХХ века. Фото: Михаил Хаустов. Торговля в Барнауле в 90-е годы ХХ века. Фото: Михаил Хаустов. Торговля в Барнауле в 90-е годы ХХ века. Фото: Михаил Хаустов. Барнаульцы в 90-е. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаульцы в 90-е. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаульцы в 90-е. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаульцы в 90-е. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаульцы в 90-е. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаульцы в 90-е. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Торговля в Барнауле в 90-е годы ХХ века. Фото: Михаил Хаустов. Центр Барнаула в 90-е годы ХХ века. Фото: Владимир Моисеенко.

Наина Ельцина,

вдова первого президента РФ:

По-моему, 90-е годы надо называть не лихими, а святыми и поклониться тем людям, которые жили в то сложное время, которые создавали и строили новую страну в тяжелых условиях, не потеряв в нее веру.

Это заявление г-жа Ельцина сделала 5 июня во время презентации своей книги "Личная жизнь" на книжном фестивале "Красная площадь".

Вдова первого президента признала, что в последние десятилетие XX века страна страна развалилась и жить было чрезвычайно тяжело.

Наина Ельцина,

вдова первого президента РФ:

Но все-таки пытались создать новую страну, укрепить демократию, свободу слова. И это стало основой для дальнейшего развития демократии и страны.

О шоковой терапии Егора Гайдара Наина Ельцина сказала, что "нельзя было призвать людей: потерпите два-три года".

Наина Ельцина,

вдова первого президента РФ:

Да, Гайдар пошел на шоковую терапию, но, как и у хирургов с тяжелым больным, - а развалившаяся страна именно такой была - шоковая терапия была необходима для того, чтобы резко перейти на новый уровень.

Будущее России вдова Ельцина видит в положительном ключе: "Я люблю свой народ, я люблю свою страну и верю, что все будет хорошо".

Про презентуемую книгу "Личная жизнь" Наина Ельцина сказала, что писала ее последние пять лет. И работать над ней стала совершенно случайно: "Все началось с рассказов о нашем времени моим внукам".

Наина Ельцина,

вдова первого президента РФ: