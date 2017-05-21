Фотофакты. Прекрасные барышни "Ночи музеев" в Барнауле

20 мая в Барнауле в двенадцатый раз прошла акция "Ночь музеев". Наши корреспонденты побывали на некоторых площадках "Ночи" и сделали оттуда репортажи. Предлагаем вашему вниманию снимки с барнаульскими девушками, которые, несомненно, были украшением "Музейной ночи".
Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года.
"Музейная ночь" в "Туриной горе". 20 мая 2017 года. Фото: Валентина Верховская.
"Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко.
"Эконочь" в "Бандероли". "Музейная ночь-2017" в Барнауле. Фото: Алена Давыдова.
"Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко.
"Эконочь" в "Бандероли". "Музейная ночь-2017" в Барнауле. Фото: Алена Давыдова.
"Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко.
"Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко.
"Ночь музеев" в компании "Эскор". 20 мая 2017 года. Фото: Кирилл Аверин.
"Эконочь" в "Бандероли". "Музейная ночь-2017" в Барнауле. Фото: Алена Давыдова.
"Музейная ночь" в "Туриной горе". 20 мая 2017 года. Фото: Валентина Верховская.
Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года.
Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года.
Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года.
Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года.
Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года.
Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года.
Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года.
Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года.
Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года.
Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года.
Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года.
Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года.
Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года.
Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года.
Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года.
Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года.
Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года.
Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года.
Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года.
Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года.
Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года.
Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года.
Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года.
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