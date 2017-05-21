Фотофакты. Прекрасные барышни "Ночи музеев" в Барнауле

20 мая в Барнауле в двенадцатый раз прошла акция "Ночь музеев". Наши корреспонденты побывали на некоторых площадках "Ночи" и сделали оттуда репортажи. Предлагаем вашему вниманию снимки с барнаульскими девушками, которые, несомненно, были украшением "Музейной ночи".

Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года. "Музейная ночь" в "Туриной горе". 20 мая 2017 года. Фото: Валентина Верховская. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Эконочь" в "Бандероли". "Музейная ночь-2017" в Барнауле. Фото: Алена Давыдова. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Эконочь" в "Бандероли". "Музейная ночь-2017" в Барнауле. Фото: Алена Давыдова. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Ночь музеев" в компании "Эскор". 20 мая 2017 года. Фото: Кирилл Аверин. "Эконочь" в "Бандероли". "Музейная ночь-2017" в Барнауле. Фото: Алена Давыдова. "Музейная ночь" в "Туриной горе". 20 мая 2017 года. Фото: Валентина Верховская. Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года. Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года. Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года. Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года. Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года. Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года. Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года. Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года. Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года. Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года. Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года. Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года. Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года. Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года. Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года. Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года. Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года. Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года. Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года. Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года. Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года. Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года. Александра Фоменко. Фото: "Музейная ночь" в Барнауле. 20 мая 2017 года. Александра Фоменко