Фотофакты. Путин встретился в губернаторами-отставниками

16 февраля вечером в Кремле Владимир Путин провёл встречу с ушедшими в отставку главами Бурятии, Карелии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей, сообщает пресс-служба президента.
Владимир Путин сказал, что хотел встретиться с экс-губернаторами, поговорить о текущей ситуации в регионах, которые оставят из-за отставок. Президент РФ поблагодарил экс-губернаторов за проделанную работу.
Владимир Путин,
президент РФ:
За годы вашей работы регионы изменились, и изменились в лучшую сторону. Хотя, безусловно, проблем всегда и везде хватает — и по регионам, и в стране в целом. Знаю, что вы приложили максимум усилий к тому, чтобы в непростой экономической ситуации, особенно последних двух лет, достойно пройти через эти сложности и создать условия для ваших преемников в работе по развитию регионов. Собственно говоря, это главное, ради чего я вас собрал.
Путин подчеркнул, что ротация — совершенно естественный процесс. И выразил уверенность, что бывшие главы регионов, сделают всё для того, чтобы помочь, поддержать преемников в работе.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.