Фотофакты. Путин встретился в губернаторами-отставниками

Встреча в Кремле с губернаторами-отставниками. Фото: kremlin.ru. Встреча в Кремле с губернаторами-отставниками. Фото: kremlin.ru. Встреча в Кремле с губернаторами-отставниками. Фото: kremlin.ru.

Владимир Путин сказал, что хотел встретиться с экс-губернаторами, поговорить о текущей ситуации в регионах, которые оставят из-за отставок. Президент РФ поблагодарил экс-губернаторов за проделанную работу.

Владимир Путин,

президент РФ:

За годы вашей работы регионы изменились, и изменились в лучшую сторону. Хотя, безусловно, проблем всегда и везде хватает — и по регионам, и в стране в целом. Знаю, что вы приложили максимум усилий к тому, чтобы в непростой экономической ситуации, особенно последних двух лет, достойно пройти через эти сложности и создать условия для ваших преемников в работе по развитию регионов. Собственно говоря, это главное, ради чего я вас собрал.

Путин подчеркнул, что ротация — совершенно естественный процесс. И выразил уверенность, что бывшие главы регионов, сделают всё для того, чтобы помочь, поддержать преемников в работе.