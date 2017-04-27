Фотофакты. В Барнауле пр. Красноармейский "встал колом" из-за двойного ДТП

В Барнауле "колом встал" пр. Красноармейский из-за двойного ДТП. На одном участке произошли сразу две аварии. По данным "Яндекс.Пробок", от ул. Гоголя до ул. Чкалова движение просто стоит — 0 км/ч.
Пробка на Красноармейском. Фото: altapress.ru.
Пробка на Красноармейском. Фото: altapress.ru.
Пробка на Красноармейском. Фото: altapress.ru.
Пробка на Красноармейском. Фото: vk.com/barneos22.
Пробка на Красноармейском. Фото: vk.com/barneos22.
По сведениям очевидцев в Barnaul 22, сначала на подъеме рядом с лицеем №86 фура столкнулась с "Тойотой". Автомобили перегородили часть проезжей части. Автобус ПАЗ маршрута №2 решил объехать ДТП по левой полосе, но не рассчитал габариты и заехал на трамвайные пути.
В результате автобус просто "повис" на путях. Трамвайное движение встало. Пассажиров высадили из трамваев.
Очевидцы сообщают об огромной пробке в сторону вокзала.
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