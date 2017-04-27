Фотофакты. В Барнауле пр. Красноармейский "встал колом" из-за двойного ДТП

Пробка на Красноармейском. Фото: altapress.ru. Пробка на Красноармейском. Фото: altapress.ru. Пробка на Красноармейском. Фото: altapress.ru. Пробка на Красноармейском. Фото: vk.com/barneos22. Пробка на Красноармейском. Фото: vk.com/barneos22.

По сведениям очевидцев в Barnaul 22, сначала на подъеме рядом с лицеем №86 фура столкнулась с "Тойотой". Автомобили перегородили часть проезжей части. Автобус ПАЗ маршрута №2 решил объехать ДТП по левой полосе, но не рассчитал габариты и заехал на трамвайные пути.

В результате автобус просто "повис" на путях. Трамвайное движение встало. Пассажиров высадили из трамваев.

Очевидцы сообщают об огромной пробке в сторону вокзала.