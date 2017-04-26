Фотофакты. На Алтае иномарка врезалась в трамвай

В Бийске Toyota врезалась в трамвай. 25 апреля 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all. В Бийске Toyota врезалась в трамвай. 25 апреля 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске Toyota врезалась в трамвай. 25 апреля 2017 года. Фото : vk.com/incident_22.

Авария произошла на перекрестке в районе остановки "Табачная фабрика", сообщают очевидцы в сообществе "Типичный Бийск". В ДТП никто не пострадал. Из-за столкновения было временно остановлено движение трамваев.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.