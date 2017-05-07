Фотофакты. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа"

6 мая в спорт-парке Алексея Смертина прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Его проводило региональное отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" в Алтайском крае.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.
Перед гостями праздника выступали творческие коллективы города и края, проводили мастер-классы по туризму. Также в программе были показательные выступления кинологов, саперов, спецподразделения "БОР". Барнаульцам показали приемы самообороны, строевой подготовки, выполнение нормативов радиационной химической и биологической защиты, продемонстрировали оружие и спецтехнику.
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