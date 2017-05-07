Фотофакты. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа"

В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов. В Барнауле прошел военно-патриотический праздник "Моя Победа". Фото: Евгений Чепрасов.

Перед гостями праздника выступали творческие коллективы города и края, проводили мастер-классы по туризму. Также в программе были показательные выступления кинологов, саперов, спецподразделения "БОР". Барнаульцам показали приемы самообороны, строевой подготовки, выполнение нормативов радиационной химической и биологической защиты, продемонстрировали оружие и спецтехнику.