Фотофакты. В Барнауле тысячи верующих начали крестный ход

Крестный ход, 25 июня 2017. Фото: Мария Стрыгина. Крестный ход, 25 июня 2017. Фото: Мария Стрыгина. Крестный ход, 25 июня 2017. Фото: Мария Стрыгина. Крестный ход, 25 июня 2017. Фото: Мария Стрыгина. Крестный ход, 25 июня 2017. Фото: Мария Стрыгина. Крестный ход, 25 июня 2017. Фото: Мария Стрыгина. Крестный ход, 25 июня 2017. Фото: Мария Стрыгина. Крестный ход, 25 июня 2017. Фото: Мария Стрыгина. Крестный ход, 25 июня 2017. Фото: Мария Стрыгина. Крестный ход, 25 июня 2017. Фото: Мария Стрыгина. Крестный ход, 25 июня 2017. Фото: Мария Стрыгина. Крестный ход, 25 июня 2017. Фото: Мария Стрыгина.

В нем принимают участие 2 тысячи верующих из разных регионов России. В пути паломники будут до 1 июля и преодолеют пешком более 200 километров, сообщает сайт Барнаульской епархии.

Факт

Православные считают, что крестный ход — это подвиг ради спасения души. Крестный ход нужен, чтобы пострадать, потерпеть неудобства во благо своей души.