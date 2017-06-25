Фотофакты. В Барнауле тысячи верующих начали крестный ход

Утром 25 июня в Барнауле начался 19-й крестный ход в село Коробейниково к чудотворному образу Казанской Божией Матери.
Крестный ход, 25 июня 2017. Фото: Мария Стрыгина.
Крестный ход, 25 июня 2017. Фото: Мария Стрыгина.
Крестный ход, 25 июня 2017. Фото: Мария Стрыгина.
Крестный ход, 25 июня 2017. Фото: Мария Стрыгина.
Крестный ход, 25 июня 2017. Фото: Мария Стрыгина.
Крестный ход, 25 июня 2017. Фото: Мария Стрыгина.
Крестный ход, 25 июня 2017. Фото: Мария Стрыгина.
Крестный ход, 25 июня 2017. Фото: Мария Стрыгина.
Крестный ход, 25 июня 2017. Фото: Мария Стрыгина.
Крестный ход, 25 июня 2017. Фото: Мария Стрыгина.
Крестный ход, 25 июня 2017. Фото: Мария Стрыгина.
Крестный ход, 25 июня 2017. Фото: Мария Стрыгина.
В нем принимают участие 2 тысячи верующих из разных регионов России. В пути паломники будут до 1 июля и преодолеют пешком более 200 километров, сообщает сайт Барнаульской епархии.
Факт
Православные считают, что крестный ход — это подвиг ради спасения души. Крестный ход нужен, чтобы пострадать, потерпеть неудобства во благо своей души.
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