Фотофакты. В Белокурихе-2 на территории "Усадьбы Андреевых" установят старинный локомобиль

Локомобиль для "Усадьбы Андреевых". Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха". Локомобиль для "Усадьбы Андреевых". Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха".

Локомобиль купили в селе Мульта за Усть-Коксой в Республики Алтай. Старинный агрегат долгое время работал на местном пимокатном заводе.

Реставрацией локомобиля займётся алтайский скульптор-ювелир Владимир Войчишин. Для того, чтобы предать экспонату его первоначальный облик, мастеру предстоит провести глубокую реконструкцию.

Евгения Новиков,

директор выставочного комплекса "Курорт Белокуриха":

Нужно собрать то, что представляет интерес для истории, пока оно не оказалось утраченным. Тот же локомобиль — большая удача, что его до сих пор не сдали на металлолом. Но подобная участь ожидает или уже постигла многие старинные вещи. Не все понимают их историческую ценность. Потому надо спешить, пока все это не исчезло окончательно.

Среди других экспонатов, которые приобрели для комплекса есть конные сани, бричка, капканы на медведя, конный плуг и другое. Следующую экспедицию по деревням и селам специалисты проведут в июне.

Ранее altapress.ru писал, что "Усадьбу купцов Андреевых" запустят в июне. Это будет первый туристический комплекс, который заработает на территории Белокурихи-2.