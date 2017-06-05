Фотофакты. Бийчане отстояли многочасовую очередь за бесплатной шаурмой "Грильницы"

Открытие "Грильницы" в Бийске. Фото: www.instagram.com. Открытие "Грильницы" в Бийске. Фото: www.instagram.com. Открытие "Грильницы" в Бийске. Фото: www.instagram.com. Открытие "Грильницы" в Бийске. Фото: www.instagram.com. Открытие "Грильницы" в Бийске. Фото: vk.com/grilnicabiysk. Открытие "Грильницы" в Бийске. Фото: vk.com/grilnicabiysk. Открытие "Грильницы" в Бийске. Фото: www.instagram.com. Открытие "Грильницы" в Бийске. Фото: vk.com/grilnicabiysk. Открытие "Грильницы" в Бийске. Фото: www.instagram.com.

В техническом режиме заведение в Бийске работало больше недели. В день официального открытия с 12.00 до 20.00 в бийской "Грильнице" раздали около 600 штук бесплатной шаурмы. За день заведение посетили около 1 тыс. людей. В компании рассказали, что первые посетители начали собираться около "Грильницы" за два часа до открытия.

Максим Тушков,

директор по развитию сети "Грильница":

В день открытия было много людей. Все восемь часов очередь не уменьшалась. Несмотря на то, что этот день раздавали бесплатно шаурму, были хорошие продажи.

Бийчане активно делились фотографиями с открытия в социальных сетях. Одни рассказывали о том, что около дверей заведения была давка, другие писали, что пять часов простояли не зря и в итоге вкусно поели.

В бийской "Грильнице" продают пиццу, шаурму и закуски. Внутри заведения есть посадочные места. Дизайн помещения такой же, как в "Грильнице" на пр. Красноармейском в Барнауле.

Ранее директор по развитию сети Максим Тушков рассказывал, что выходить за пределы города компания планировала только в 2018 году. Сегодня в "Грильнице" есть около 15 предложений по покупке франшизы из городов нашего региона, Урала, Краснодара и других. К концу года компания планирует подготовить франчайзинговый пакет.

Справка

"Грильница" — сеть быстрого питания в Барнауле. Первая торговая точка открылась пять лет назад и предлагала только шаурму. Постепенно меню заведения наполнилось другими блюдами: пицца, суши, гриль, китайская лапша. Сейчас средний чек фастфуда — 200-300 рублей. На сегодняшний день компания открыла шесть заведений, вышла по франшизе на региональный уровень.