Фотофакты. Бийчане отстояли многочасовую очередь за бесплатной шаурмой "Грильницы"

3 июня в Бийске открылось кафе "Грильница". Это первая франшиза барнаульской сети за пределами города. В день открытия в заведении бесплатно раздавали шаурму, около дверей кафе собралась длинная очередь.
В техническом режиме заведение в Бийске работало больше недели. В день официального открытия с 12.00 до 20.00 в бийской "Грильнице" раздали около 600 штук бесплатной шаурмы. За день заведение посетили около 1 тыс. людей. В компании рассказали, что первые посетители начали собираться около "Грильницы" за два часа до открытия.
Максим Тушков,
директор по развитию сети "Грильница":
В день открытия было много людей. Все восемь часов очередь не уменьшалась. Несмотря на то, что этот день раздавали бесплатно шаурму, были хорошие продажи.
Бийчане активно делились фотографиями с открытия в социальных сетях. Одни рассказывали о том, что около дверей заведения была давка, другие писали, что пять часов простояли не зря и в итоге вкусно поели.
В бийской "Грильнице" продают пиццу, шаурму и закуски. Внутри заведения есть посадочные места. Дизайн помещения такой же, как в "Грильнице" на пр. Красноармейском в Барнауле.
Ранее директор по развитию сети Максим Тушков рассказывал, что выходить за пределы города компания планировала только в 2018 году. Сегодня в "Грильнице" есть около 15 предложений по покупке франшизы из городов нашего региона, Урала, Краснодара и других. К концу года компания планирует подготовить франчайзинговый пакет.
Справка
"Грильница" — сеть быстрого питания в Барнауле. Первая торговая точка открылась пять лет назад и предлагала только шаурму. Постепенно меню заведения наполнилось другими блюдами: пицца, суши, гриль, китайская лапша. Сейчас средний чек фастфуда — 200-300 рублей. На сегодняшний день компания открыла шесть заведений, вышла по франшизе на региональный уровень.
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