Фотофакты. В МЧС назвали причину мощного пожара в барнаульском бараке

Пожар в бараке в Барнауле. Фото: Екатерина Шевкунова в vk.com/barneos22. Пожар в бараке в Барнауле. Фото: Екатерина Шевкунова в vk.com/barneos22. Пожар в бараке в Барнауле. Фото: Екатерина Шевкунова в vk.com/barneos22. Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru. Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru. Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru. Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru. Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru. Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru. Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru. Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru. Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru. Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru. Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru. Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru. Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru. Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru.

У очевидцев оказались более конкретные данные о том, почему дом загорелся.

Со слов хозяйки, бахнул китайский газовый баллончик.

В настоящее время пожарные проливают и разбирают обгоревшие деревянные конструкции. Площадь возгорания составила около 250 кв. метров.