Фотофакты. В МЧС назвали причину мощного пожара в барнаульском бараке

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в доме на улице Победная. По предположению специалистов, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем.
Пожар в бараке в Барнауле. Фото: Екатерина Шевкунова в vk.com/barneos22.
Пожар в бараке в Барнауле. Фото: Екатерина Шевкунова в vk.com/barneos22.
Пожар в бараке в Барнауле. Фото: Екатерина Шевкунова в vk.com/barneos22.
Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru.
У очевидцев оказались более конкретные данные о том, почему дом загорелся.
Юлия Хозинская:
Со слов хозяйки, бахнул китайский газовый баллончик.
В настоящее время пожарные проливают и разбирают обгоревшие деревянные конструкции. Площадь возгорания составила около 250 кв. метров.
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