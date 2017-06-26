Фотофакты. В МЧС назвали причину мощного пожара в барнаульском бараке

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Сегодня, 14:00.
Жизнь

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в доме на улице Победная. По предположению специалистов, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем.

Пожар в бараке в Барнауле. Фото: Екатерина Шевкунова в vk.com/barneos22.
Пожар в бараке в Барнауле. Фото: Екатерина Шевкунова в vk.com/barneos22.
Пожар в бараке в Барнауле. Фото: Екатерина Шевкунова в vk.com/barneos22.
Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Пожар в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru.

У очевидцев оказались более конкретные данные о том, почему дом загорелся.

Юлия Хозинская:

Со слов хозяйки, бахнул китайский газовый баллончик.

В настоящее время пожарные проливают и разбирают обгоревшие деревянные конструкции. Площадь возгорания составила около 250 кв. метров.

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