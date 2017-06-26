Фотофакты. В Барнауле горит барак, в котором жили гастарбайтеры

Пожар в Барнауле. Фото: Дмитрий Курнышкин в vk.com/barneos22. Пожар в Барнауле. Фото: Olga Kolotvin в vk.com/barneos22. Пожар в Барнауле. Фото: Олеся Маняк в vk.com/barneos22. Пожар в Барнауле. Фото: Юлия Егоян в vk.com/barneos22. Пожар в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. Пожар в Барнауле. Фото: Евгений Дубровский в vk.com/barneos22. Пожар в Барнауле. Фото: Olga Kolotvin в vk.com/barneos22. Пожар в Барнауле. Фото: Станислав Ларьков в vk.com/barneos22. Пожар в Барнауле. Фото: Юлия Егоян в vk.com/barneos22. Пожар в Барнауле. Фото: Алексей Исаков в vk.com/barneos22.

Как altapress.ru сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожар произошел на ул. Победная. Горит частный жилой дом в условиях плотной застройки, огонь угрожает соседним строениям. Сообщение о возгорании поступило в 9.45.

На месте работают несколько пожарных расчетов и звено газодымозащитной службы. Примерная площадь пожара составляет около 200 кв. Огонь еще не потушили.

Горожане утверждают, что в данном доме живут гастарбайтеры в большом количестве.