Фотофакты. В Барнауле горит барак, в котором жили гастарбайтеры

В Барнауле справа от проспекта Строителей после моста в сторону вокзала загорелся барак. Об этом сообщили очевидцы в Barnaul 22. ГИБДД перекрыла движение перед ул. Челюскинцев из-за перекинутого через трассу гидранта. Собралась пробка.
Как altapress.ru сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожар произошел на ул. Победная. Горит частный жилой дом в условиях плотной застройки, огонь угрожает соседним строениям. Сообщение о возгорании поступило в 9.45.
На месте работают несколько пожарных расчетов и звено газодымозащитной службы. Примерная площадь пожара составляет около 200 кв. Огонь еще не потушили.
Горожане утверждают, что в данном доме живут гастарбайтеры в большом количестве.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.