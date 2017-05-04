Фотофакты. В "студенческом" центре Барнаула откроется двухэтажная бургерная

Бургерная Buffalo. Фото: Предоставлено руководством заведения. Бургерная Buffalo. Фото: Предоставлено руководством заведения. Бургерная Buffalo. Фото: Предоставлено руководством заведения. Бургерная Buffalo. Фото: Предоставлено руководством заведения.

Вывеска на здании появилась 4 мая. Сейчас в помещении идет ремонт. Современный дизайн интерьера выполнен в стиле эко, содержит природные элементы.

В меню заведения войдут стейки из мраморной говядины, бургеры, салаты, супы, кофе, здесь будут продавать морсы и лимонады, которые будут производить в Buffalo. Готовить блюда планируют на глазах у посетителей — гриль установят прямо в зале.

Заведение ориентируется на широкую аудиторию, однако основная ее часть — молодежь, студенты ближайших колледжей и университетов. Посадочная зона рассчитана примерно на 150 мест.

На странице заведения в соцсети сказано, что бизнес-ланчи в бургерной будут стоить от 150 рублей.

В настоящий момент руководство Buffalo набирает персонал. Объявления о вакансиях появились еще в прошлом месяце.

Напомним, в прошлом году в Барнауле открылась серия заведений подобного формата. Среди них "Макдональдс", MAMA, Ya POEL burgers, "Бургер Кинг". В скором времени на проспекте Социалистический новосибирский холдинг Kinza group откроет бургерную Мяso. В последние годы бургерные стали востребованным на рынке фастфуда в нашей стране.