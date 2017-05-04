Фотофакты. В "студенческом" центре Барнаула откроется двухэтажная бургерная

В июне в Барнауле откроется бургерная Buffalo. Заведение займет два этажа нового здания по адресу ул. Мерзликина, 8б. Здесь будут готовить стейки из мраморной говядины и бургеры. Об этом altapress.ru рассказал представитель нового заведения.
Вывеска на здании появилась 4 мая. Сейчас в помещении идет ремонт. Современный дизайн интерьера выполнен в стиле эко, содержит природные элементы.
В меню заведения войдут стейки из мраморной говядины, бургеры, салаты, супы, кофе, здесь будут продавать морсы и лимонады, которые будут производить в Buffalo. Готовить блюда планируют на глазах у посетителей — гриль установят прямо в зале.
Заведение ориентируется на широкую аудиторию, однако основная ее часть — молодежь, студенты ближайших колледжей и университетов. Посадочная зона рассчитана примерно на 150 мест.
На странице заведения в соцсети сказано, что бизнес-ланчи в бургерной будут стоить от 150 рублей.
В настоящий момент руководство Buffalo набирает персонал. Объявления о вакансиях появились еще в прошлом месяце.
Напомним, в прошлом году в Барнауле открылась серия заведений подобного формата. Среди них "Макдональдс", MAMA, Ya POEL burgers, "Бургер Кинг". В скором времени на проспекте Социалистический новосибирский холдинг Kinza group откроет бургерную Мяso. В последние годы бургерные стали востребованным на рынке фастфуда в нашей стране.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.