В Барнауле закрылся ресторан Carte-Blanche. Что появится на его месте?

Ресторан "Рис, баран и барбарис". Фото: Алеся Каланова. Ресторан "Рис, баран и барбарис". Фото: Алеся Каланова.

Carte-Blanche проработал в краевой столице около десяти лет и был одним из самых известных заведений города. Проект создавался несколькими "головами": свое видение на ресторан имели собственник, дизайнеры Иван Боженко и Алексей Кульгачев и управляющий Александр Жданов. Концепция ресторана менялась несколько раз. Изначально предполагалось, что акцент будет сделан на блюдах гриль. А в результате получился довольно дорогой по восприятию, респектабельный ресторан европейской кухни.

Сейчас сайт ресторана недоступен. Владельцы рестораны не озвучивали причины закрытия. В официальном аккаунте заведения в Instagram сообщается, что в январе ресторан закрылся на реконструкцию. Владельцы сообщали, что намерены обновить интерьер. Однако в итоге заведение уже не возобновит работу.

По данным altapress.ru, финансовые проблемы у заведения начались еще в 2015-2016 годах. Положение ресторана во многом спасала работа летней террасы. Однако в 2015 году руководству кафе не удалось установить площадку: строительству помешала администрация Барнаула. В мэрии посчитали постройку незаконной информации.

По неподтвержденной информации, собственники еще в 2016 году выставляли заведение на продажу, но долгое время не могли найти покупателя.

Ранее эксперты комментировали altapress.ru, что на улице Молодежной высокая стоимость аренды, поэтому заведения общепита здесь надолго не задерживаются. Причем закрываются заведения совсем разных форматов: от фастфуда вроде "Папы Джонс" и пивного дискаунтера Killfish до более дорогих "Цицаки" и лакшери-узбечки "Казан-Мангал".

Также altapress.ru сообщал, что ресторанный холдинг Kinza Group планирует открыть в Барнауле ресторан мультинациональной кухни "Рис, баран и барбарис". Однако о том, где будет работать заведение, руководство не сообщало.

Галина Торбенко,

бренд-менеджер ресторанного холдинга Kinza Group:

В ресторане будет восточная и европейская кухни, а также и широкий ассортимент мяса на открытом огне. Также у нас есть собственная пивоварня. Обязательно будут проходить музыкальные вечера с выступлением групп и артистов.

Средний чек на человек должен составить около 850 рублей.

Факт

Первый "Рис, баран и барбарис" уже работает в Новосибирске. Ресторан предлагает несколько десятков видов шашлыка, живое пиво собственной варки, блюда восточной и европейской кухни, авторский чай и натуральные лимонады. Новосибирская Kinza group пришла на барнаульский рынок 6 лет назад. Сейчас холдингу принадлежат три ресторана "Кинза и Мята" в Барнауле.