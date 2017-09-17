Франция предупредила об угрозе новых терактов во всей Европе

Теракты на железной дороге, организация лесных пожаров и отравление продуктов питания — о таких планах экстремистов предупреждает генеральное управление национальной полиции Франции, сообщает РИА "Новости" со сслылкой на газету Le Parisien.
В распоряжении издания оказался секретный документ ведомства. В семистраничном отчете управления, подготовленном в начале сентября, говорится, что "особое внимание необходимо уделить появлению любой информации, связанной с проникновением или попыткой саботажа на территории, отведенной для движения поездов".
По данным газеты, ввиду угрозы новых терактов правоохранительные органы Франции решили усилить охрану железных дорог, школ, университетов и туристических объектов. Генеральное управление национальной полиции также напомнило об угрозе атак с помощью автомобилей и призвало "незамедлительно сообщать о любом подозрительном поведении" и "обо всех угонах транспортных средств".
17 августа в испанской Барселоне в результате теракта пострадали граждане не менее 18 государств. Погибли 13 человек, более 100 получили травмы различной степени тяжести. Смертник на фургоне протаранил толпу пешеходов в туристической зоне.
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