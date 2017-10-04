Гендиректор медиагруппы "Эвалара" покинула свой пост

Анна Галицкая покинула должность гендиректора "Сибирской медиагруппы" (СМГ), которая принадлежит компании "Эвалар". Об этом Галицкая объявила на своей странице в Facebook. Последним рабочим днем топ-менеджера стало 2 октября.
Галицкая возглавила СМГ в феврале 2017 года. Она сменила Алексея Попеко, который руководил СМГ с лета 2015 года.
"Не сошлись в понимании подходов к управлению компанией", — пояснила Галицкая причины ухода.
По всей видимости, Галицкая вернется к управлению собственным медиохолдингом "Прожектор", который выпускает бесплатные издания "Резонанс на Алтае" и "Метро", а также другие.
О том, кто займет должность гендиректора СМГ, пока не сообщается.
СМГ подконтрольна фармкомпании "Эвалар". В состав медиахолдинга входит целый ряд СМИ. Среди них: газеты "Комсомольская правда на Алтае", "Московский комсомолец на Алтае", "АиФ – Алтай", телеканалы "Наши новости", "Город", интернет-сайты "Политсибру" и другие.
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