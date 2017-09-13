Гипермаркет "Палата" в два раза урежет площадь в ТЦ "Алтай"

Петр Жаров рассказал, что "Палата" работает в ТЦ более десяти лет: "Ремонтировать и обновить помещение не закрывая магазин невозможно, поэтому мы перевезем "Палату" на новое место. Туда, где раньше была парковка, а потом мы планировали устроить мебельную галерею".

Обновленный магазин займет около 4 тысяч квадратных метров. Это примерно в два раза меньше площади, которую сегодня занимает "Палата", но, говорит Жаров, продуктовый ритейлер обещает сохранить ассортимент за счет применения новых технологий. Он не уточняет, о каких технологиях идет речь. Возможно, "Палата" в "Алтае" будет похожа на ту, что открыли в конце прошлого года в ТРЦ "Арена". Здесь ритейлер сделал ставку на готовые блюда, в том числе предложил своим покупателям кафе с детской игровой на территории магазина.

О том, когда начнется реконструкция магазина, эксперт не сообщает. Пока "Алтай" и "Холидей" обсуждают условия предстоящей работы. Но скорее всего работы начнут в этом году.

Справка

"Палата" — торговый бренд компании "Холидей". В Барнауле представлял супермаркеты, но постепенно закрывает этот формат. В феврале перестали работать магазины в "Вавилоне" и ТРЦ "Европа". Формат сохраняется на Балтийской в ТЦ "Лидер". Данное здание принадлежит компании. В последние полтора года "Холидей" тиражирует магазины-дискаунтеры, но в конце 2016 года открыл гипермаркет "Палата" в ТРЦ "Арена".