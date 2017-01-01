Ретейл-2016: открытия года. Век торговцев в Барнауле продолжается

В этом году Барнаул прирос несколькими ТРЦ. "Пионер" запустил Нодар Шония, "Лето" и Galaxy — Евгений Ракшин. Причем Galaxy — объект регионального масштаба, как и "Арена". Для города с населением 700 тыс. человек два подобных молла — это амбициозно, считают эксперты. Барнаул даже победил в рейтинге сибирских городов с населением более 500 тыс. человек по обеспеченности торговой недвижимостью. На 1 тыс. жителей приходится 505,1 кв. метра. Для сравнения: в Москве этот же показатель равен 478 кв. метрам, сообщает консалтинговая компания Knight Frank.

Новички постепенно входят на рынок и стараются привлекать покупателей новыми именами. Настоящей сенсацией стало открытие "Макдоналдса" в "Лето", а затем — "Бургер Кинга" в "Пионере". Событием местного кинопроката стал выход на рынок иркутской компании E2 как альтернативы монопольному "Киномиру". Рынок товаров для спорта пополнился магазином "Декатлон", рынок одежды — пятью магазинами польского LPP.

Впрочем, кризис "давит" и на ТРЦ. Чтобы площади не пустовали, моллы превращают их в магнит для посетителей — сотни "квадратов" отдают под развлечения для детей и взрослых.

Активно вел себя и продуктовый ретейл. Новосибирская сеть "Холидей" прирастала дискаунтерами и открыла гипермаркет на месте "Магнита" в "Арене". В свою очередь "Магнит" покинул и еще один ТЦ — "Весну". "Лента" открыла третью точку в "Пионере", "Ашан" — второй гипермаркет в Galaxy.

С лета ретейл начал адаптироваться к законодательным новшествам. Торговцы должны установить новые электронные кассы, которые будут автоматически передавать информацию в налоговую службу. Ретейлерам предстоит также переход на новый вид договоров с поставщиками. Это предписывают поправки в "Закон о торговле". По задумке производители должны были получить больше преимуществ в работе с сетями. Но уже сейчас очевидно, что ретейл нашел способ остаться при своих интересах.