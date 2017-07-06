Глава Крыма сообщил об отставке мэра Ялты и трех региональных министров

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Сегодня, 19:48.
Политика

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о намерении отправить в отставку трех региональных министров, а также об увольнении мэра Ялты, сообщает РИА "Новости".

Сергей Аксенов.
Сергей Аксенов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

Аксенов заявил, что кадровые перестановки в правительстве региона будут согласованы на внеочередной сессии регионального парламента 7 июля.

"В частности, будет согласована отставка министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого. Кроме того, мною приняты решения об отставке министров топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова", — заявил Аксенов.

Кроме того, глава республики уволил с должности главу администрации Ялты Андрея Ростенко. "Кадровые изменения произойдут не только на республиканском, но и на муниципальном уровне. Я поручил главе администрации Ялты Андрею Ростенко написать заявление об увольнении по собственному желанию", — сообщил Аксенов.

Глава Крыма отметил, что кадровые перестановки — "естественный и необходимый процесс, направленный на повышение эффективности власти", пишет bfm.ru.

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