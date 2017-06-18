Глава Республики Алтай нецензурно высказался о местных жителях и назвал их неблагодарными

"Алтай Курултая" представляет интересы коренных алтайцев. Общественники решили требовать отставки Александра Бердникова также на митинге 24 июня.

Поводом для этого послужил материал в еженедельнике "Листок". Он опубликовал расшифровку четырех телефонных разговоров Бердникова с местным блогером Андреем Адариным. По словам главного редактора Сергея Михайлова, записи в редакцию принес Адарин.

Первая запись, в которой губернатор нелестно отзывается об алтайцах, могла быть сделана во время кампании по выборам губернатора в 2014 году, когда Андрей Адарин работал в штабе главы республики. Александр Бердников был недоволен количеством голосов, которые он получил от избирателей в алтайских районах.

"У меня нет ни одного алтайца, который меня бы не предал,— ни одного в окружении и не в окружении",— сказал Бердников, используя в речи нецензурные слова. В ходе разговора он выразил желание уехать в Москву, но потом сказал, что президент против этого.

Александр Бердников,

глава Республики Алтай (цитата из газеты "Листок"):

Работа, все это, я уже устал с вами, дураками, завтра сел и уехал в Москву и жду этого момента, чем быстрей, тем лучше, президент пока не отпускает, говорит — работай, там больше некому в стойле держать, все *** (украдут), опять в дерьмо народ посадят... Саш, поработай, говорит, еще годик, и я тебя заберу. А я бы сегодня уехал. Отработал 12 лет — хорош. Потом будете плакать, меня вспоминать, сколько сделал для народа, неблагодарные вы люди.

В другой записи звучат угрозы уголовного преследования в адрес блогера: Адарин заявил о желании опубликовать компромат на главу республики, а тот сильно разозлился: "Завтра дам команду силовикам, чтобы тебя порвали немножко. От налоговой до следственного управления ФСБ. Я столько на тебя навешаю, что кровью будешь плакать".

Публикация вызвала общественный резонанс, глава республики опубликовал в своем официальном блоге извинения перед жителями.

Александр Бердников,

глава Республики Алтай:

Недавно в интернет попала запись моего частного разговора. Это неприятная ситуация для меня. Думаю, попасть в такое положение стало бы неприятным сюрпризом для любого человека. Сказанное мной в частной беседе с господином Адариным не предназначалось ни для кого, кроме самого Адарина. Его поступок расцениваю как подлость".

Он сожалеет, что его слова "расценили как неприязнь к алтайскому народу в целом, хотя это далеко не так". Губернатор просит извинить его "всех, кого задели мои слова, сказанные в состоянии гнева и раздражения.

Политтехнолог Андрей Трошкин в комментарии "Коммерсанту" сказал, что этот скандал может сказаться на рейтинге губернатора, хотя публичные извинения принесены, "а они в политике являются довольно эффективными в случае корректировки имиджа".

Андрей Трошкин,

политтехнолог: