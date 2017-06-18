Глава Республики Алтай нецензурно высказался о местных жителях и назвал их неблагодарными

Общественная организация "Алтай Курултая" подготовила обращение к президенту РФ Владимиру Путину с требованием отправить в отставку главу Республики Алтай Александра Бердникова. Поводом послужили опубликованные записи его разговоров с местным блогером Андреем Адариным, в которых Бердников оскорбил алтайцев, а также угрожал блогеру уголовным преследованием. Глава региона извинился за сказанное и сообщил, что не ожидал обнародования личной беседы, сообщает "Коммерсантъ".
"Алтай Курултая" представляет интересы коренных алтайцев. Общественники решили требовать отставки Александра Бердникова также на митинге 24 июня.
Поводом для этого послужил материал в еженедельнике "Листок". Он опубликовал расшифровку четырех телефонных разговоров Бердникова с местным блогером Андреем Адариным. По словам главного редактора Сергея Михайлова, записи в редакцию принес Адарин.
Первая запись, в которой губернатор нелестно отзывается об алтайцах, могла быть сделана во время кампании по выборам губернатора в 2014 году, когда Андрей Адарин работал в штабе главы республики. Александр Бердников был недоволен количеством голосов, которые он получил от избирателей в алтайских районах.
"У меня нет ни одного алтайца, который меня бы не предал,— ни одного в окружении и не в окружении",— сказал Бердников, используя в речи нецензурные слова. В ходе разговора он выразил желание уехать в Москву, но потом сказал, что президент против этого.
Александр Бердников,
глава Республики Алтай (цитата из газеты "Листок"):
Работа, все это, я уже устал с вами, дураками, завтра сел и уехал в Москву и жду этого момента, чем быстрей, тем лучше, президент пока не отпускает, говорит — работай, там больше некому в стойле держать, все *** (украдут), опять в дерьмо народ посадят... Саш, поработай, говорит, еще годик, и я тебя заберу. А я бы сегодня уехал. Отработал 12 лет — хорош. Потом будете плакать, меня вспоминать, сколько сделал для народа, неблагодарные вы люди.
В другой записи звучат угрозы уголовного преследования в адрес блогера: Адарин заявил о желании опубликовать компромат на главу республики, а тот сильно разозлился: "Завтра дам команду силовикам, чтобы тебя порвали немножко. От налоговой до следственного управления ФСБ. Я столько на тебя навешаю, что кровью будешь плакать".
Публикация вызвала общественный резонанс, глава республики опубликовал в своем официальном блоге извинения перед жителями.
Александр Бердников,
глава Республики Алтай:
Недавно в интернет попала запись моего частного разговора. Это неприятная ситуация для меня. Думаю, попасть в такое положение стало бы неприятным сюрпризом для любого человека. Сказанное мной в частной беседе с господином Адариным не предназначалось ни для кого, кроме самого Адарина. Его поступок расцениваю как подлость".
Он сожалеет, что его слова "расценили как неприязнь к алтайскому народу в целом, хотя это далеко не так". Губернатор просит извинить его "всех, кого задели мои слова, сказанные в состоянии гнева и раздражения.
Политтехнолог Андрей Трошкин в комментарии "Коммерсанту" сказал, что этот скандал может сказаться на рейтинге губернатора, хотя публичные извинения принесены, "а они в политике являются довольно эффективными в случае корректировки имиджа".
Андрей Трошкин,
политтехнолог:
В рейтингах губернаторов на федеральном уровне событие может повлиять на текущие позиции, но для более серьезных мер со стороны федерального центра нужны более весомые причины, например коррупционные дела или неудовлетворительное экономическое состояние региона.
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