Глава ЦИК заявила, что итоги выборов в Алтайском крае могут отменить

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что итоги выборов в Алтайском крае могут отменить, если на то будут достаточные основания при проверке данных досрочного голосования. Она попросила движение в защиту прав избирателей "Голос" передать ей информацию о нарушениях в ходе голосования на избирательных участках в регионе, пишет ТАСС.
"Мы не принимаем аргументы избирательной комиссии Алтайского края, которые здесь звучали. Никаких оснований для такого уровня досрочки нет. Наберем основания для отмены и отменим все эти выборы", — сказала Памфилова в ходе брифинга в ЦИК в воскресенье.
Выступивший на брифинге председатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц заявил, что в Барнауле при явке 17.71% (по данным на 18 часов, — прим. altapress.ru) более трети составили избиратели, голосовавшие досрочно. "Закон говорит о том, что если такое голосование превышает 1% — это странно. 30% — это надо проверять", — сказал Мельконьянц.
Председатель движения "Голос" также сообщил, что ему поступали сигналы из Алтайского края о том, что на участках, где установлены КОИБы, комиссии отказываются осуществлять единый подсчет голосов по досрочным бюллетеням, сообщает "Интерфакс". "То есть, комиссии отказываются проводить установленную законом процедуру выемки этих бюллетеней для упаковки", — сказал Мельконьянц. Бюллетени были проштампованы для отдельного подсчета.
Памфилова также отметила, что в Алтайском крае находится член ЦИК Александр Кинёв, у которого есть "конкретное поручение присутствовать на отдельном голосовании по досрочным бюллетеням".
По результатам выборов в Барнауле у "Единой России" будет половина гордумы среди одномандатников, а по партспискам 49,59%. Далее идет КПРФ с 16,41%. На третьем месте — ЛДПР (13,02%). На четвертом — "Справедливая Россия" (12,9%). У "Яблока" — 4,02% и 1,24% у "Патриотов России".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.