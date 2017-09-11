Глава ЦИК заявила, что итоги выборов в Алтайском крае могут отменить

"Мы не принимаем аргументы избирательной комиссии Алтайского края, которые здесь звучали. Никаких оснований для такого уровня досрочки нет. Наберем основания для отмены и отменим все эти выборы", — сказала Памфилова в ходе брифинга в ЦИК в воскресенье.

Выступивший на брифинге председатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц заявил, что в Барнауле при явке 17.71% (по данным на 18 часов, — прим. altapress.ru) более трети составили избиратели, голосовавшие досрочно. "Закон говорит о том, что если такое голосование превышает 1% — это странно. 30% — это надо проверять", — сказал Мельконьянц.

Председатель движения "Голос" также сообщил, что ему поступали сигналы из Алтайского края о том, что на участках, где установлены КОИБы, комиссии отказываются осуществлять единый подсчет голосов по досрочным бюллетеням, сообщает "Интерфакс". "То есть, комиссии отказываются проводить установленную законом процедуру выемки этих бюллетеней для упаковки", — сказал Мельконьянц. Бюллетени были проштампованы для отдельного подсчета.

Памфилова также отметила, что в Алтайском крае находится член ЦИК Александр Кинёв, у которого есть "конкретное поручение присутствовать на отдельном голосовании по досрочным бюллетеням".

По результатам выборов в Барнауле у "Единой России" будет половина гордумы среди одномандатников, а по партспискам 49,59%. Далее идет КПРФ с 16,41%. На третьем месте — ЛДПР (13,02%). На четвертом — "Справедливая Россия" (12,9%). У "Яблока" — 4,02% и 1,24% у "Патриотов России".