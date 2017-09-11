В двух городах Алтайского края коммунисты на выборах догоняют "единороссов"

10 сентября в Алтайском крае проходил единый день голосования. Рассказываем, как проголосовали избиратели в трех самых крупных городах края на выборах муниципальных депутатов.
В Барнауле по партспискам (данные на 2.06) побеждает "Единая Россия", у нее 49,59%. Далее идет КПРФ с 16,41%. На третьем месте — ЛДПР (13,02). На четвертом — "Справедливая Россия" (12,9%). У "Яблока" — 4,02% и 1,24% у "Патриотов России".
Интереснее расклад в Бийске. Здесь КПРФ с 32% практически догнала "ЕР", у которой 32,45 % (Крайизбирком показал пока данные на 23.13 10 сентября).
В Рубцовске почти такая же история с коммунистами и "единороссами". По данным Крайизбиркома на 23.36 10 сентября у "Единой России" в Рубцовске 30%. У КПРФ — 29,73%. У ЛДПР — 27,73%. У "эсеров" — 5,58%. "Яблоко" набирает 2,52%, а "Партия Великое Отечество" — 1,3%.
За два часа до окончания выборов в Алтайском крае проголосовали 22,19% избирателей. В Барнауле к 18.00 явка составила 17,71%.
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