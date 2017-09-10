Член ЦИК не нашел нарушений на выборах в Барнауле

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Вчера, 21:50.
Политика

В информационном центре Избиркома Алтайского края прошло заседание с участием председателя Ирины Акимовой, заместителя Председателя Правительства Алтайского края Виталия Снесаря и члена ЦИК России Александра Кинева. 

Член ЦИК России Александра Кинев.
Член ЦИК России Александра Кинев. Фото: altairegion22.ru.

В рамках заседания представитель ЦИК Александр Кинев заявил: "Сегодня объехал несколько десятков избирательных участков. Голосование проходит в правовом поле. Никаких жалоб и замечаний от наблюдателей на участках не поступило".

Александр Кинев поблагодарил Правительство Алтайского края за подготовку к избирательной кампании и отметил, что выборы в крае прошли на высоком организационном уровне.

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