Оппозиция Барнаула не исключает, что будет требовать отмены итогов досрочного голосования

Как сообщил член окружной избирательной комиссии №19 Жорж Михайлов, утром 10 сентября при вскрытии 42 конвертов с бюллетенями по досрочному голосованию выяснилось, что на бюллетенях нет печати участковой избирательной комиссии. По словам Михайлова, бюллетени были погашены, при подведении итогов голосования они будут признаны недействительными.

Тем временем представители как минимум двух оппозиционных партий сообщили altapress.ru, что уже потребовали отдельного подсчета голосов, отданных в ходе досрочного голосования в Барнауле. Такое право дает им федеральное законодательство, в котором говорится, что если объем "досрочки" превышает 1% от общего числа избирателей, то по заявлению наблюдателей или членов участковых комиссий подсчет этих голосов может проводиться отдельно.

В столице края заранее проголосовали более 5% избирателей, около 26 тыс. человек. Это беспрецедентно высокая цифра а рамках всей России (выборы 10 сентября проходят в 82 регионах страны из 89). Такая ситуация обеспокоила Центризбирком, и в Барнауле вот уже четвертый день работает член ЦИК Александр Кинёв. По его словам, в других регионах России процент проголосовавших досрочно составляет доли процента, в Барнауле их число измеряется процентами.

Оппозиция заявляет, что в случае, если после подсчета "предварительных" голосов преимущество будет у одной партии или кандидатов от нее, они будут требовать отмены итогов досрочного голосования. "Оставлять город совсем без законодательной власти нельзя. Но итоги основного голосования отразят реальное положение дел", — сказала руководитель регионального отделения оппозиционной партии.

Одна из партий уже заявила, что проведет акцию протеста против итогов голосования в Барнауле.