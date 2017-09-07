В Барнаул приедет член Центризбиркома контролировать подсчет "досрочных" голосов

Памфилова отметила, что в среднем доля проголосовавших досрочно на выборах органов представительной власти 11 региональных столиц составляет 0,2% от числа избирателей субъекта. Почти во всех регионах показатели так называемой досрочки представляют собой "исчезающие величины".

Элла Памфилова,

председатель Центральной избирательной комиссии РФ:

Но у нас выбивается из этого Алтайский край, Барнаул: 14 тыс. 492 человека, 2,81%. Мы всегда обращали внимание, если больше 1%, то это должно вызывать настороженность.

Она назвала эту ситуацию странной и сообщила, что член ЦИК Александр Кинев будет направлен в командировку в Барнаул, чтобы присутствовать при отдельном подсчете голосов, поданных при досрочном голосовании.

Элла Памфилова,

председатель Центральной избирательной комиссии РФ:

Мы эту ситуацию досконально проверим, со всех сторон. Если нужно, подключим правоохранительные органы, чтобы четко понимать, что происходит. С одной стороны, это право на муниципальных выборах должно быть, безусловное право людей голосовать досрочно. <...> С другой стороны, мы должны четко отсечь неправомерное использование этого права.

Тема досрочного голосования стала самой обсуждаемой и дискуссионной на выборах в Барнауле. По этому поводу критически высказываются представители оппозиции, движения в защиту прав избирателей "Голос", они настаивают на принуждении к предварительному голосованию и подозревают возможность манипуляций. В "Единой России" придерживаются той точки зрения, что досрочка абсолютно законна. О законности права голосовать заранее сказал и политический вице-премьер алтайского правительства Виталий Снесарь.

Крайизбирком 5 сентября распространил заявление о том, что "в связи с возникающими вопросами и распространением в сети Интернет информации о возможном применении на территории Алтайского края негативных избирательных технологий в ходе проведения досрочного голосования" крайизбирком взял этот вопрос на особый контроль.

Из сообщения Избирательной комиссии Алтайского края:

В адрес избирательных комиссий муниципальных образований <...> были направлены письма о неукоснительном соблюдении положений действующего законодательства при реализации избирателями своего активного избирательного права в период досрочного голосования. Возможность проголосовать досрочно предоставляется избирателю, который в день голосования по уважительной причине <...> будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей.

В избиркоме подчеркнули, что законодательство гарантирует тайну голосования, исключает возможность контроля за процессом голосования, искажения волеизъявления избирателя, обеспечивает свободу волеизъявления гражданина на выборах, сохранность избирательных бюллетеней и учет голоса избирателя при установлении итогов голосования.

Из сообщения Избирательной комиссии Алтайского края:

Избирательная комиссия Алтайского края исходит из принципиальной позиции, что принуждение избирателей к голосованию, в том числе и в порядке досрочного голосования, осуществление контроля за их волеизъявлением недопустимо.

Отдельный подсчет голосов тех, кто отдал свои голоса заранее, если их число составит более 1% от общего числа избирателей на участке.