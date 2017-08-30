Крайизбирком обеспокоен заявлением "Голоса", в котором искажены факты

В ответе крайизбиркома, в частности, говорится, что заявление содержит необоснованные критические замечания в отношении двух фактов.

Во-первых, в публикации "Голоса" говорилось, что в обучающем семинаре для членов участковых избирательных комиссий в Чарышском районе участвовал сотрудник администрации этого района в статусе "организатор выборов", а такого понятия не предусмотрено законодательством. В крайизбиркоме поясняют: "Категория "организаторы выборов" неоднократно упоминается в действующем избирательном законодательстве". В комиссии ссылаются на подпункт "в" пункта 9 ст. 21, подпункт "в" пункта 10 ст. 23, подпункт "в" пункта 9 ст. 26, пункты 1, 7 ст. 57 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав...". "Однако правовой статус организаторов выборов, их полномочия и обязанности напрямую не урегулированы", - отмечают в крайизбиркоме.

Однако, пояснили в комиссии, в законе говорится, что государственные органы, органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны оказывать комиссиям содействие, в частности, безвозмездно предоставлять необходимые помещения, транспортные средства, средства связи, техническое оборудование, обеспечивать охрану помещений и хранящихся в них документов.

Из ответа Избирательной комиссии Алтайского края:

В связи с этим в практике организации избирательного процесса под другими организаторами выборов, наряду с избирательными комиссиями, принято понимать должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления, в обязанности которых входит оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий в ходе подготовки и проведения выборов.

Вторая претензия "Голоса" касалась выпуска 520 тыс. листовок - приглашений избирателей на участки для сверки списков, в которых указывался период досрочного голосования и не упоминалась дата единого дня голосования - 10 сентября. В то время, как количество листовок-приглашений на сами выборы - в 10 раз меньше. По версии "Голоса", это может свидетельствовать о "накачивании" досрочного голосования.

Однако в крайизбиркоме категорически заявляют: "Осуществление избирательными комиссиями информационной деятельности не имеет цели привлечения избирателей для участия именно в досрочном голосовании, а направлено на информирование граждан о наличии у них установленных законом гарантий осуществления избирательных прав".

Разницу в числе листовок здесь объясняют различием в их целях и способах распространения.

Из ответа Избирательной комиссии Алтайского края:

Первый вид приглашений изготовлен в формате А5 и направлялся избирателям, зарегистрированным на территории города Барнаула, индивидуально, второй изготовлен в формате А4 и предназначен для размещения в местах общего пользования многоквартирных домов, на информационных стендах.

Кроме того, подчеркнули в комиссии, избирательные комиссии ведут в целом широкую кампанию по информированию граждан о выборах и дне голосования, и она далеко не ограничивается листовками. Изданы календари, плакаты, размещена информация на билбордах, подготовлены аудио- и видеоролики, проводились пресс-конференции.

Что касается в целом института досрочного голосования, то он, сообщили в избиркоме, был возвращен в избирательный процесс в 2014 году. В Алтайском крае процедура применялась только на выборах губернатора в 2014 году и выборах в органы местного самоуправления в 2014 и 2015 годах. "В указанный период нарушений избирательного законодательства при проведении досрочного голосования зафиксировано не было", - резюмировали в комиссии.

Досрочное голосование началось с 30 августа.