Движение "Голос" сделала специальное заявление по действиям избиркомов в Алтайском крае

Движение "Голос" вечером 24 августа распространила заявление "О деятельности системы избирательных комиссий в Алтайском крае", в котором высказывает тревогу по поводу конкретных действий избиркомов, способных спровоцировать нарушения.
Алтайский край на этих выборах — лидер в стране по числу разыгрываемых депутатских мандатов, их более 6 тыс. Кроме того, в регионе изберут 198 глав сельсоветов.
"В этих условиях особое значение имеет нейтральная и независимая позиция избирательных комиссий, организующих выборы", — подчеркивают в "Голосе".
Первое обстоятельство, на которое обращают внимание борцы за честные выборы,— это проведение в Чарышском районе обучающего мероприятия для членов участковых избирательных комиссий. В нем принял участие Сергей Лопаков, который в новости на официальном сайте крайизбиркома назван "организатором выборов". В сообщении говорится, что он "ознакомил участников семинара с составом межведомственной рабочей группы по оказанию организационно-технического содействия избирательным комиссиям, а также планом ее работы, отдельно остановился на вопросах подготовки и приемки помещений для голосования, сроках готовности помещений".
В "Голосе" настаивают, что действующее законодательство не содержит статуса "организатор выборов" в отношении кого-либо, кроме самих избиркомов. А Сергей Лопаков, согласно официальному сайту Чарышского района, является главой управления делами администрации района.
Однако главная претензия "Голоса" — к информационных продуктам, подготовленным к выборам для избирателей барнаульским горизбиркомом. В частности, с конца августа в городе распространяются листовки, которые приглашают граждан для уточнения списков избирателей, а также информируют о проведении досрочного голосования.
"Голос", ссылаясь на портал госзакупок, сообщает, что тираж этих листовок составил 520 тыс. экземпляров при численности избирателей в Барнауле – 515 тыс. При этом в листовке нет даты единого — основного — дня голосования. "Контракт предусматривает изготовление лишь одного печатного материала, информирующего избирателей о самом дне голосования, но его тираж почему-то в 10 раз ниже первого", — сообщает "Голос".
Действительно, из документах закупки следует, что предусмотрено изготовление двух видов листовок, приглашающих на выборы. Во-первых, уже упомянутые "приглашения на сверку списков избирателей" с тиражом 520 тыс. Во-вторых, "приглашение на голосование и досрочное голосование" — 52 тыс.
"Возникает ощущение, что избирательная комиссия, организующая выборы в Барнаульскую городскую Думу, заинтересована в снижении явки избирателей 10 сентября и всячески способствует ее повышению в период досрочного голосования", — беспокоятся в "Голосе". И напоминают, что глава Центризбиркома Элла Памфилова отмечала, что "опыт показывает, что именно досрочное голосование на выборах в регионах является одной из самых больших потенциальных возможностей для разного рода фальсификаций".
В "Голосе" отмечают, что итоги досрочного голосования в Алтайском крае уже не раз вызывали вопросы со стороны участников выборов и независимых наблюдателей.
"В частности, они отмечали, что в 2014 году на выборах губернатора Алтайского края число избирателей проголосовавших досрочно составило значительную долю от числа пришедших на выборы. Тогда в Барнауле досрочно проголосовало почти 30%. При этом участники выборов отмечали серьезные расхождения в результатах волеизъявления избирателей, проголосовавших в сам день выборов и тех, кто проголосовал досрочно", — заявили в движении.
Здесь резюмировали, что обеспокоены ходом подготовки к выборам в Алтайском крае и просят проверить "ряд указанных выше действий и решений на соответствие избирательному законодательству". Заявление направлено в Центризбирком, в избирательные комиссии Алтайского края, Барнаула, в Генеральную прокуратуру России, в прокуратуру Алтайского края, Чарышского района, в администрацию Чарышского района.
В крайизбиркоме altapress.ru сообщили, что пока не получили заявление. Редакция направила информационный запрос в комиссию.
Справка
Движение "Голос" — организация по общественному наблюдению за выборами в России. Занимаемся методическим оснащением участников избирательного процесса, поддерживает работу федеральной горячей линии и сервисов "Карта нарушений", СМС-ЦИК, WikiУИКи, проводит долгосрочное и краткосрочное наблюдение за выборами.
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