Скандалы, интриги, исследования: главные тренды выборов в крупнейших городах Алтая

За месяц до голосования основные игроки рассказали altapress.ru, какими, на их взгляд, будут главные интриги на выборах в трех крупнейших городах региона. В каждом — особенная ситуация. Но их роднит несколько общих черт: выстраивание кампании относительно рейтинга (или антирейтинга) местной власти, зависимость результатов от явки, а в Бийске и Рубцовске — непредсказуемость итогов голосования.

Барнаул: сохранить статус кво

Кампания в столице края на этот раз, как ни странно, выглядит самой спокойной. Это признают даже в КПРФ. Первый секретарь крайкома Мария Прусакова считает, что в отличие от наукограда и Рубцовска в Барнауле радикальных изменений в политическом раскладе не произойдет: слишком высоки финансовые вливания в инфраструктуру города, прежде всего в дороги.

В "Единой России" ("ЕР") не скрывают, что задача фракции если не повторить результат 2012 года, когда представители партии заняли в гордуме 32 кресла из 40, то максимально к нему приблизиться.

По словам руководителя исполкома регионального отделения Андрея Клюзова, многое будет зависеть от явки: "Если мы попадем в наши ожидания, а они составляют 25–30%, то результат для нас будет благоприятным".

Важность явки, правда, по иной причине, подчеркивает и Дмитрий Ворсин, руководитель краевой организации ЛДПР:

"У нас рейтинг около 24%. Если мы сможем вытащить наших избирателей из дома на участки, покажем достойный результат. Высокая явка всегда дает меньше возможностей для манипуляций и играет в плюс оппозиции".

Вместе с тем и Дмитрий Ворсин, и глава бюро политсовета реготделения "Справедливой России" ("СР") Владислав Вакаев полагают, что даже в Барнауле ситуацию нельзя назвать исключительно благоприятной для "ЕР". Оба считают, что соотношение депутатов от разных партий после выборов в гордуме изменится, и не в пользу единороссов.

По словам Вакаева, барнаульцев, конечно, сложно назвать рассерженными горожанами, но они хотят участвовать в управлении и возмущаются, когда их пытаются отстранить, как это было в прошлом году при попытке мэрии утвердить новый генплан.

"На повестке стоит вопрос о создании стратегии развития Барнаула. Сегодня городская власть успешно решает оперативные вопросы, но горизонт ее планирования узок. История с генпланом это подтвердила, — говорит Вакаев. — На выборах власть будет стараться сохранить статус-кво, чтобы дума оставалась максимально управляемой. Сможет ли она это сделать или в парламенте появятся представители более широких слоев — именно вокруг этого будет строиться интрига".

С этим тезисом согласен и Геннадий Шейда, депутат гордумы, который сейчас выдвинут от "Яблока". Он считает, что главные вопросы на барнаульских выборах — сохранит ли "ЕР" свои позиции, укрепит ли их парламентская оппозиция и останется ли в гордуме хотя бы один представитель непарламентских партий (сейчас Шейда занимает единственное кресло РПР-ПАРНАС).

Он предполагает, что если оппозиции удастся набрать большое число голосов, то может возникнуть и другая интрига — назначение будущего сити-менеджера: оппозиция будет способна предложить альтернативного кандидата.

Еще одним сюрпризом этих выборов может стать участие в них кандидатов от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость". Под этим брендом собралась довольно пестрая компания людей, в числе которых — активные и опытные экс-депутаты краевого Заксобрания и городской думы, ранее избиравшиеся от "СР": Дмитрий Макаров, Александр Кузнецов, Александр Орлов, Юрий Павлов.

Свою "выгоду" в их участии видят и единороссы, и эсэры.

"Это люди, которые умеют вести кампании и побеждать в них. Они опытные политики, причем не кабинетные, — говорит Владислав Вакаев. — Если их зарегистрируют, я буду даже рад. Чем живее будет кампания, тем выгоднее оппозиции, так как это положительно влияет на явку".

Вакаев видит определенную иронию в том, что от партии пенсионеров избираются "старички" избирательного процесса. Однако это, считает он, может сыграть против них:

"В городе огромный спрос на новых людей, на свежие идеи и подходы, а эти кандидаты ему не отвечают".

В свою очередь Андрей Клюзов считает, что партия пенсионеров "поможет" "ЕР": "Как бренд они “подъедают” голоса “СР”". Впрочем, он не отрицает, что активность этих кандидатов на округах может стать реальной проблемой для всех их соперников:

"Они такие бесшабашные, яркие, опытные политические субъекты. Их электоральный потенциал сейчас сложно предсказать. Но теоретически они могут составить конкуренцию".

Впрочем, об участии "пенсионеров" сегодня, до их регистрации, говорить рано.

В Барнауле также подали документы в избирком 10 самовыдвиженцев, правда, один уже утратил статус выдвинутого кандидата. В числе самостоятельных кандидатов — Андрей Солодилов, действующий депутат, тяжеловес барнаульской политики. Его фамилию, к слову, называют в числе возможных кандидатов на пост будущего председателя гордумы.

Самовыдвиженцем на выборы пошел также Марк Козловский, тоже экс-депутат АКЗС, но от КПРФ. Козловский уже пытался самостоятельно идти на выборы в 2016 году в краевой парламент, но тогда не прошел процедуру регистрации.

Бийск: "мясорубка" с неясным результатом

Наукоград конкурирует с Рубцовском по накаленности политической обстановки. Скажем, Владислав Вакаев полагает, что это самый непредсказуемый по результатам город, а Андрей Клюзов его ставит на второе место после Рубцовска.

Главная беда города — внутривластные противоречия. Они начались не вчера и к выборам лишь обострились. О том, что у городских властей, в частности у экс-мэра Николая Нонко и главы Лидии Громогласовой, не слишком высокая популярность у населения, говорили практически все участники событий. Нонко ушел в отставку. Громогласова, "съевшая собаку" в политических хитросплетениях, сохранила позиции. Безусловно, в чем-то ей пришлось поступиться. Она не вошла в первую тройку партсписка и даже не возглавила какую-то из тергрупп. Но баллотируется по округу.

Весной в городскую политическую "орбиту" вошел бывший глава Бийского района Евгений Якуба. Одно время ему прочили пост мэра при поддержке "ЕР", однако вскоре стало ясно, что в этом смысле партия ставку сделала на сегодняшнего и. о. Александра Студеникина. И его кандидатура предварительно устроила все политические силы.

Насколько правильным для "ЕР" стало решение "отцепить" Якубу, станет ясно по итогам выборов, но пока оно привело к тому, что тот пошел самовыдвиженцем. И более того, якобы сформировал свою команду, которую уже называют "списком Якубы" — ее члены идут также как самостоятельные кандидаты. Бийск стал рекордс­меном среди городов в целом по числу самовыдвиженцев — их почти 30 человек. Не всех зарегистрируют, но значительная часть поборется за думские кресла. Андрей Клюзов полагает, что они могут смешать карты не только единороссам, но и другим участникам.

Владислав Вакаев считает, что чем-то ситуация в Бийске сегодня напоминает историю Камня-на-Оби (в 2016 году на выборах в парламенты Камня и Каменского района большинство мест сенсационно выиграли выдвиженцы "СР", впрочем, спустя год они массово перешли в "ЕР").

"И там, и там главное преимущество оппозиции и основная причина неудачи партии власти — это противоречия в самой системе власти, — объясняет Вакаев. — Ведь что такое “список Якубы”? Это чистый разрыв голосов “ЕР”. А рейтинг партии власти и так невысокий".

"Там сегодня возникает такой клубок — кто только не идет! И все это на фоне крайнего недовольства горожан. Там будет “мясорубка” с непредсказуе­мым результатом. Я думаю, что здесь возможен каменский сценарий с той разницей, что победу может одержать не одна партия, а пул оппозиционеров", — прогнозирует эсэр.

В этом с ним согласна и Мария Прусакова: "У оппозиции есть хорошие шансы набрать много голосов. Интрига в том, сумеет ли одна партия аккумулировать их в одних руках или протестный электорат будет “разорван”".

Кстати, именно каменская история может сыграть "в минус" эсэрам в Бийске, считает Геннадий Шейда. Способность удержать власть оказалась не менее важной, чем ее завое­вать. Та же Прусакова, которая заявила, что партия готова взять власть в свои руки в Бийске и в Рубцовске, пояснила, что каменский опыт заставил гораздо тщательнее подходить к выбору кандидатов:

"Раньше мы считали большой победой, если выдвинутый нами кандидат выигрывал. Но сегодня мы понимаем, что могут быть провокации, когда через выдвижение кандидатов от КПРФ будут проходить представители других интересов".

Коммунисты отказались от коммерческих кандидатов.

Рубцовск: горячая точка

Здесь ситуация схожа с бийской с точки зрения неуверенных позиций партии власти. Настроения жителей тут порой если не агрессивные, то весьма решительные.

"Это самая “больная” точка Алтайского края, — считает Мария Прусакова. — Результат здесь будет крайне непредсказуемый. У людей очень серьезные протестные настроения — они в отличие даже от бийчан готовы выходить на улицы".

Впрочем, Андрей Клюзов уверен, что подобный эмоциональный фон во многом "накачивается" и самой КПРФ, и скооперировавшимися с ней собственниками "Инвестиционно-девелоперской компании" (ИДК), которая владеет местной ТЭЦ.

Теплоцентраль сейчас находится в удручающем техническом состоянии, что неоднократно подтверждал Ростехнадзор. Сегодня "Сибирская генерирующая компания", получившая статус единой теплоснабжающей организации Рубцовска, ведет в городе работы по переходу на Южную тепловую станцию, чтобы уйти как раз от зависимости от ТЭЦ. Профсоюз ТЭЦ начал выступать активно против, его лидер Василий Дудин вошел в партсписок КПРФ.

"КПРФ и ИДК будут политизировать ситуацию и задавать тон интриги", — говорит Клюзов.

По его мнению, важно, чтобы "ЕР" сформулировала "внятную повестку, интересную горожанам". В том числе с этой целью 26-27 июля в Рубцовске проходил форум "Рубцовск: пути развития". Работали семь тематических площадок: о молодежной политике, развитии культуры, предпринимательства, здравоохранения, ЖКХ, спорта. Одной из центральных стала тема возможного присвоения городу статуса ТОСЭР — особой экономической территории.

Однако пока в Рубцовске крепкими выглядят позиции КПРФ. Среди оппозиционных партий как минимум. В "СР" и ЛДПР, конечно, не признаются, что "сдали" город соперникам. Но говорят, что сознательно ушли от чистого протеста и выбрали конструктивный подход — оказывают жителям помощь, правовую поддержку и т. д. В частности, по вопросу преодоления последствий масштабного подтоп­ления домов.

Эта стихия также повысила популярность оппозиции.

"То, как администрация повела себя в этой ситуации, безусловно, сыграет нам на руку", — говорит Ворсин. Впрочем, эту тему отработали и в КПРФ — провели протестные акции.

Самостоятельно на выборы в Рубцовске решили пойти четыре человека, в их числе Артак Махсудян. Ранее он избирался в АКЗС от КПРФ и не скрывал, что прошел как коммерческий кандидат.

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Итоги выборов во всех трех городах крайне важны для партий. Они определят, "кто в доме хозяин". Именно депутаты будут назначать будущих глав. И наконец, они, как и другие муниципальные парламентарии, станут решать, кто сможет пойти на выборы губернатора в 2019 году (так называемый муниципальный фильтр).

Партии, участвующие в выборах

"Достоинство" (только в Барнауле).

"Единая Россия".

КПРФ.

ЛДПР.

"Патриоты России" (только в Барнауле).

"Справедливая Россия".

"Партия Великое Отечество".

"Родина" (в Барнауле и Рубцовске).

"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" (в Барнауле и Бийске).

"Яблоко" (в Барнауле и Рубцовске).