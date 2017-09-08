Представитель ЦИК: будет плохо, если досрочное голосование в Барнауле покажет преимущество одной партии

Он подчеркнул, что ситуация в Барнауле тревожная.

Александр Кинёв,

член Центральной избирательной комиссии:

Практика показывает, что высокий уровень досрочного голосования чаще всего администрируется, а не возникает спонтанно.

Поэтому, говорит Кинёв, законодатель установил планку в 1%, после преодоления которой досрочные голоса могут считаться отдельно по требованию члена участковой комиссии или наблюдателя.

Все результаты отдельного подсчета "досрочных" голосов будут тщательно проанализированы, сообщил Кинёв.

Александр Кинёв,

член Центральной избирательной комиссии:

Будет плохо, если итоги досрочного голосования покажут преимущество одной партии или кандидата. А хорошо будет, если мы увидим там разные партии и разных кандидатов. Это будет свидетельствовать о том, что досрочное голосование не было запланированной, административно сопровождаемой акцией, а стало результатом свободного волеизявления граждан.

В случае очевидного преимущества одной партии, сказал Кинев, придется искать ответ на вопрос "кто виноват".

8 сентября, сообщил Кинев, будет проведено еще одно специальное совещание с членами участковых избиркомов, где им еще раз разъяснят правила проведения досрочного голосования и подсчета этих бюллетеней.

Напомним, 6 сентября председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила об особом внимании к высокому проценту проголосовавших досрочно в Барнауле и направила в столицу края члена ЦИК Александра Кинева.

Председатель крайизбиркома Ирина Акимова в числе причин популярности досрочного голосования назвала уборочную кампанию (для сельской местности), отсутствие таких инструментов, как открепительные удостоверения и подача заявления для голосования по месту жительства, и другие. По данным избиркома, в Барнауле досрочно проголосовали уже 4% избирателей.