Глава турецкого МВД заявил о продолжающихся поисках террориста, атаковавшего ночной клуб

Турецкие правоохранительные органы продолжают поиск террориста, расстрелявшего посетителей ночного клуба в Стамбуле, заявил журналистам министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. Его слова приводит Anadolu.
Таким образом, опровергается ранее поступившая от чиновников и опубликованная газетой The Guardian информация об уничтожении террориста.
Сойлу добавил, что, по последним данным, в результате атаки погибли 39 человек, госпитализированы 69. Ранее сообщалось о 35 погибших и 40 раненых. Установлена личность 21 погибшего. Из них 16 — это иностранцы, пять — граждане Турции.
В генконсульстве России в Стамбуле заявили, что граждан РФ среди погибших нет, сообщают РИА Новости.
"На данный момент среди погибших россиян нет. Мы отслеживаем ситуацию и находимся на связи с компетентными органами Турции", — сказал собеседник агентства. Отвечая на вопрос, есть ли россияне среди раненых, дипломат сказал, что "пока неизвестно", пишет Lenta.ru.
В Twitter появилось видео, на котором запечатлено начало атаки на ночной клуб Reina в Стамбуле. На кадрах видно, как злоумышленник беспорядочно стреляет по проезжающим мимо автомобилям и врывается в заведение.
🇹🇷 #Istanbul Images caméra de surveillance au moment où l'assaillant entre dans la boite de nuit #Reina, en ouvrant le feu. (@mevlutyuksel) pic.twitter.com/9wivFEtIXl— Actu17 (@Actu17) 1 января 2017 г.
Нападение на ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Злоумышленник сначала застрелил двух человек, полицейского и гражданское лицо, после чего вошел в клуб и открыл беспорядочную стрельбу в помещении, где в этот момент находились около 600 человек. Сообщалось, что преступник был одет в костюм Санта-Клауса.
По свидетельству хозяина клуба Мехмета Кочарслана, нападавший был вооружен автоматом Калашникова. Между тем, некоторые очевидцы ранее рассказали, что нападавших было несколько, и они кричали на арабском языке. Некоторые посетители после нападения в панике прыгали в пролив Босфор.
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