Глава турецкого МВД заявил о продолжающихся поисках террориста, атаковавшего ночной клуб

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Сегодня, 17:59.
Происшествия

Турецкие правоохранительные органы продолжают поиск террориста, расстрелявшего посетителей ночного клуба в Стамбуле, заявил журналистам министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. Его слова приводит Anadolu.

Турция.
Турция. Фото: Открытые источники в Интернете (ССО).

Таким образом, опровергается ранее поступившая от чиновников и опубликованная газетой The Guardian информация об уничтожении террориста.

Сойлу добавил, что, по последним данным, в результате атаки погибли 39 человек, госпитализированы 69. Ранее сообщалось о 35 погибших и 40 раненых. Установлена личность 21 погибшего. Из них 16 — это иностранцы, пять — граждане Турции.

В генконсульстве России в Стамбуле заявили, что граждан РФ среди погибших нет, сообщают РИА Новости.

"На данный момент среди погибших россиян нет. Мы отслеживаем ситуацию и находимся на связи с компетентными органами Турции", — сказал собеседник агентства. Отвечая на вопрос, есть ли россияне среди раненых, дипломат сказал, что "пока неизвестно", пишет Lenta.ru.

В Twitter появилось видео, на котором запечатлено начало атаки на ночной клуб Reina в Стамбуле. На кадрах видно, как злоумышленник беспорядочно стреляет по проезжающим мимо автомобилям и врывается в заведение.

Нападение на ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Злоумышленник сначала застрелил двух человек, полицейского и гражданское лицо, после чего вошел в клуб и открыл беспорядочную стрельбу в помещении, где в этот момент находились около 600 человек. Сообщалось, что преступник был одет в костюм Санта-Клауса.

По свидетельству хозяина клуба Мехмета Кочарслана, нападавший был вооружен автоматом Калашникова. Между тем, некоторые очевидцы ранее рассказали, что нападавших было несколько, и они кричали на арабском языке. Некоторые посетители после нападения в панике прыгали в пролив Босфор.

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