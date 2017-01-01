В ночном клубе Стамбула погибли 35 человек (обновлено)

В Стамбуле при вооруженном нападении на ночной клуб погибли 35 человек, еще 40 получили ранения.
Такие данные привел губернатор города Васип Шахин, передает Reuters. По его словам, нападение являлось террористической атакой.
Нападение на ночной клуб Reina в округе Отракёй на европейской стороне мегаполиса произошло в ночь на 1 января. Злоумышленник сначала застрелил двух человек, полицейского, после чего вошел в клуб и открыл беспорядочную стрельбу в помещении, где в этот момент встречали Новый год около 600 человек.
Сообщалось также, что преступник был одет в костюм Санта-Клауса. Между тем, очевидцы говорят, что нападавших было больше, и они кричали на арабском языке, пишет газета Hurriet.
Некоторые посетители в панике прыгали в пролив Босфор.
В помещении заведения находятся бойцы полицейского спецподразделения и эксперты-взрывотехники. Раненых эвакуируют в медучреждения, пишет Lenta.ru.
Злоумышленник, напавший на ночной клуб в Стамбуле, ликвидирован — сообщает The Guardian со ссылкой на представителей властей. Чиновники добавили, что злоумышленник действовал в одиночку.
По последним данным, при теракте в Стамбуле погибли 39 человек, 16 из них — иностранцы.
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