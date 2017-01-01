В ночном клубе Стамбула погибли 35 человек (обновлено)

Такие данные привел губернатор города Васип Шахин, передает Reuters. По его словам, нападение являлось террористической атакой.

Нападение на ночной клуб Reina в округе Отракёй на европейской стороне мегаполиса произошло в ночь на 1 января. Злоумышленник сначала застрелил двух человек, полицейского, после чего вошел в клуб и открыл беспорядочную стрельбу в помещении, где в этот момент встречали Новый год около 600 человек.

Сообщалось также, что преступник был одет в костюм Санта-Клауса. Между тем, очевидцы говорят, что нападавших было больше, и они кричали на арабском языке, пишет газета Hurriet.

Некоторые посетители в панике прыгали в пролив Босфор.

В помещении заведения находятся бойцы полицейского спецподразделения и эксперты-взрывотехники. Раненых эвакуируют в медучреждения, пишет Lenta.ru.

Злоумышленник, напавший на ночной клуб в Стамбуле, ликвидирован — сообщает The Guardian со ссылкой на представителей властей. Чиновники добавили, что злоумышленник действовал в одиночку.

По последним данным, при теракте в Стамбуле погибли 39 человек, 16 из них — иностранцы.