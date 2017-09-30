Главный военный Украины заявил о том, что Россия держит войска в Белоруссии

Виктор Муженко,

глава Генерального штаба Украины:

У нас есть информация, что они отозвали лишь несколько подразделений из объявленных 12 500 военнослужащих (задействованных в учениях. — RT), из которых 3000 были русскими, но их было значительно больше.

По его словам, военные манёвры носили "наступательный характер". Российские дипломаты называли подобные заявления истерией и искусственным нагнетанием атмосферы, писал "Взгляд".

На сайте учений говорится о том, что Россия вывела свои войска еще 28 сентября.

Справка

Учения "Запад-2017" проходило с 14 по 20 сентября. Тема – "Подготовка и применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". "Исходя из событий, происходящих в странах Ближнего Востока и Европе, в основу замысла положен один из подобных вариантов возникновения кризисной ситуации и нарастания конфликта, связанных с возрастанием активности деятельности незаконных вооруженных формирований, международных сепаратистских и террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку" - указано на сайте учений.