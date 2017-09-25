Главу алтайских коммунистов Прусакову внесли в черный список "Христианского государства"

Мария Прусакова (в центре) на несостоявшемся митинге. Барнаул, 17 сентября 2017 года. Фото: facebook.com/RedAngleBarnaul. Мария Прусакова в комсомольском лагере. Фото: vk.com/vkomsomole. Мария Прусакова. Фото: Алтайский центр политического консалтинга и избирательных технологий. Мария Прусакова в комсомольском лагере. Фото: vk.com/vkomsomole. Мария Прусакова, депутат АКЗС. Фото: из соцсетей. Лидеру алтайских коммунистов и фракции КПРФ Марии Прусаковой 33 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Мария Прусакова. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Мария Прусакова в штабе КПРФ. Выборы в АКЗС и Госдуму. Барнаул, 18-19 сентября 2016 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мария Прусакова в штабе КПРФ. Выборы в АКЗС и Госдуму. Барнаул, 18-19 сентября 2016 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Геннадий Зюганов и Мария Прусакова с плакатом от алтайских школьников. Фото: altkprf.ru. Мария Прусакова принимает детей в пионеры. Барнаул, 19 мая 2016 года. Фото: Михаил Хаустов. Мария Прусакова. Фото: фото с личной странички Марии в FB. Мария Прусакова. Фото: фото с личной странички Марии в FB. Мария Прусакова. Фото: фото с личной странички Марии в FB. Мария Прусакова. Фото: фото с личной странички Марии в FB.

Мнение Прусаковой

Как сообщила редакции altapress.ru первый секретарь крайкома КПРФ, письмо о внесении ее в черный список ХГ пришло на официальную почту крайкома.

Мария Прусакова,

первый секретарь крайкома КПРФ:

Я воспринимаю это как знак положительной оценки нашей деятельности. Хотя все эти списки и кажутся глупостью, они походят на черные списки различных запрещенных экстремистских и террористических организаций. Учитывая то, что лидер этой организации арестован, делом с черным списком "Христианского государства" должны заняться правоохранительные органы. Это элемент запугивания, которое проходит на фоне протестной деятельности, проводимой нашим крайкомом по результатам выборов 10 сентября. На несостоявшемся в Барнауле митинге 17 сентября была листовка "Прусакова — наша Матильда". Можно провести параллели и увидеть, что это, возможно, звенья одной цепи, чтобы надавить на нас и запугать.

Лидер Алтайских коммунистов также призналась, что теперь ей придется пойти на фильм "Матильда", чтобы иметь собственное четкое мнение об этом кино.

Кто еще в списке

Этот список напоминает пресловутый экстремистский сайт "Миротворец", в котором украинские радикалы записывают врагов своего государства.

В черном списке "Христианского государства" (ХГ) кроме алтайских коммунистов значатся журналисты Александр Невзоров и Юлия Латынина, радиостанция "Эхо Москвы" и сайт "Медиазона" и другие организации и персоны. Есть в этом списке даже депутат Госдумы Наталья Поклонская, с чьей подачи и начался раскручиваться скандал вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда".

Поклонскую внесли в список из-за ее запроса проверить "лица, радикально настроенных с признаками экстремизма (в том числе по факту распространения листовок о поджогах, угрозах и прочее)", то есть тех людей, которые радикальными методами боролись с показом "Матильды". Эти запросы, в том числе, привели к тому, что был задержан лидер незарегистрированной организации "Христианское государство" Александр Калинин. 23 сентября Калинина арестовал Таганский районный суд Москвы. По арестом лидер ХГ останется до 22 ноября.

За что задержали лидера ХГ

В отношении Александра Калинина МВД возбудило уголовное дело по статье "Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения" в связи с угрозами насилия и причинения вреда, которые рассылались кинотеатрам, рискнувшим заявить о показе "Матильды".

Калинина задержали 20 сентября в городе Грязи Липецкой области. При обыске у него нашли листовки со словами "За Матильду гореть". Также полицейские задержали еще троих активистов "Христианского государства" — брата Александра Калинина Юрия, Александра Баянова и Дениса Манталуцу. Впоследствии суд арестовал их по обвинению в поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера Алексея Учителя. Машины загорелись 11 сентября в Москве в Староконюшенном переулке, пишут РИА Новости.

Арестованные признались в поджоге автомобилей, а также студии Учителя в Петербурге и в попытке поджога кинотеатра в Ярославле. Кроме того, их подозревают в анонимном звонке о бомбе в торговом центре "Черемушки" во Владивостоке, где проходил предпремьерный показ фильма Учителя. А ранее они рассылали кинотеатрам письма с требованиями отказаться от проката "Матильды". В послании, в частности, говорилось, что любой баннер или афиша фильма будут рассмотрены как "желание унизить святых православной церкви".

Что такое "Христианское государство"

Всероссийская Общественная Православная Организация "Христианское Государство — Святая Русь" (Всероссийская Общественная Православная Организация ХГСР) — официально незарегистрированная, общественная организация в РФ, получившая широкую известность в январе 2017 года, когда её активистами были разосланы предупреждения руководству российских кинотеатров о недопустимости демонстрации готовящегося к показу фильма режиссёра А. Учителя "Матильда".

Насколько удается понять из интервью представителей руководства ХГСР, организация придерживается православно-монархической ориентации и ратует за восстановление Самодержавия в России. Вместе с тем, представители Организации отрицают свою причастность к явлению известному под названием т. н. "царебожия". Как следует из интервью того же М. Кравченко немецкой телерадиокомпании "Deutsche Welle", последний русский Государь в их понимании, лишь аллегорично повторил голгофский путь Христа Спасителя, выступив в качестве "жертвы за Русский народ", наподобие того, как Иисус Христос выступил жертвой за все человечество.

На данный момент Организация позиционирует себя как "Духовно-политический Орден", задачей которого является сохранение России, её государственности и народа от внешних деструктивных влияний, стремящихся к уничтожению России как явления международной общественной и политической жизни вообще. В этой связи ХГСР выступает за консолидацию всех сознательных общественных сил вокруг фигуры действующего президента Путина В. В. Поскольку именно Путин является сегодня гарантом сохранения самого принципа российской государственности. Фильм "Матильда" в этой связи рассматривается как "провокация направленная в самое сердце российской государственности", сообщает Cyclowiki.org.