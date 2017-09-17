Митинг КПРФ за отмену результатов выборов в гордуму Барнаула не состоялся

Коммунисты пришли на пл. Свободы, требуя отставки губернатора. Поводом послужили результаты выборов в гордуму Барнаула, которые партия считает несправедливыми. Однако митинг не состоялся из-за большого количества детей, которые были в это время на площади.
"Сегодня мы располагаем информацией о многочисленных фактах нарушений в ходе выборной кампании, - говорилось в приглашении на митинг на странице Красный Алтай Вконтакте. - Тысячи барнаульцев лично столкнулись с унизительной процедурой мобилизации на досрочное голосование. Итоги выборов наглядно продемонстрировали, с каким размахом был применен административный ресурс - треть избирателей, принявших участие в выборах, проголосовали досрочно. Это обеспечило партии власти результат в 50% и монополию "ЕДИНОЙ РОССИИ" в Барнаульской городской Думе".
Член Регионального политического совета партии "Единая Россия" Иван Мордовин считает, что руководство алтайского крайкома КПРФ пытается "прикрыть" свои промахи . "Митинг в краевой столице против итогов выборов наталкивает на мысль, что руководство местных коммунистов решило, если использовать популярный в интернет-сленге термин, неплохо "хайпануть" и перешло от реальной политической работы к агрессивному популизму", - прокомментировал он на официальном сайте партии.
Митинг так и не состоялся, потому что в 17.00, когда он был назначен, на пл. Свободы оказались несколько десятков детей, которые гуляли, рисовали на асфальте и в этюдниках. Об этом сообщила на своей странице в Facebook первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова.
Однако, резолюция митинга все же подготовлена. "Все наши требования остаются в силе, несмотря на сорванное мероприятие. Мы запускаем сбор подписей за отставку губернатора и отмену результатов выборов в Барнауле", говорится в листовке.
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