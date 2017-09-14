В Госдуме может появиться еще один депутат от Алтайского края

Алтайский край может расширить свое представительство в Госдуме. В ночь на 13 сентября умерла депутат, томский врач Ирина Евтушенко. Он избиралась от территориальной группы "Единой России", в которую входят также два Алтая и Кемеровская область. В числе оставшихся кандидатов тергруппы два представителя Алтайского края.
Согласно федеральному законодательству, в случае досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы коллегиальный руководящий орган партии, от которой избирался депутат, вправе предложить Центризбиркому отдать мандат другому кандидату из этой же региональной группы.
В этой тергруппе осталось четыре кандидата – по два от Алтайского края и Кемеровской области. Это замдиректора по правовым вопросам "Алтайского экспертно-правового центра", председатель алтайского "Молодежного союза юристов" Олег Быков, депутат Госдумы прошлого созыва от Кемеровской области, чемпион мира по настольному теннису среди инвалидов Сергей Поддубный, депутат Барнаульской гордумы, сопредседатель регионального ОНФ Марина Ермоленко, а также депутат Кемеровского областного совета Юрий Арбачаков.
Как пояснил altapress.ru руководитель исполкома реготделения "Единой России" Андрей Клюзов, решение о том, кто станет депутатом Госдумы будет принимать федеральное руководство партии. Сегодня-завтра в Москве должно состояться заседание президиума генерального совета партии, где, не исключено, этот вопрос рассмотрят.
Если мандат достанется Быкову, то число депутатов, представляющих Алтайский край в Госдуме, возрастет до 10. Сейчас депутатами являются единороссы Даниил Бессарабов, Николай Герасименко, Валерий Елыкомов, Виктор Зобнев, Наталья Кувшинова, Иван Лоор, Александр Прокопьев. Регион также представляют справедливоросс Александр Терентьев и писатель Сергей Шаргунов из КПРФ.
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