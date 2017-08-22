Голые торсы, штормовки и тельняшки. Как отдыхают алтайские политики

Например, депутат АКЗС Мария Прусакова съездила в комсомольский лагерь, где ходила в облегающей полосатой футболке. Вице-премьер краевого правительства Андрей Щукин выложил свое фото в трусах на занятиях в Парке Спорта. Депутат Госдумы Даниил Бессарабов показал снимки из Сочи, где он купается в бассейне. А вот другой алтайский думец Николай Герасименко похвастался, как в позапрошлые выходные научил плавать своего пса в одном из московских водоёмов.

#отдыхаемвроссии #сочи2017 Публикация от Даниил Бессарабов (@bessarabovdv) Авг 7 2017 в 5:59 PDT Савко, Сингач, я, Трофимов и Лысенко. Публикация от Андрей Щукин (@and6807) Авг 6 2017 в 9:10 PDT

Вообще, в этом году в соцсетях мы не нашли снимков с нашими политиками, путешествующими по "заграницам". Разве что депутат ГД Наталья Кувшинова показала в Instagram снимок из Киргизии с озера Иссык-куль. Также она побывала летом в Калининграде и на Байкале.

Самыми брутальными, судя по снимкам в соцсетях, были путешествия по Горному Алтаю у депутата Госдумы Александра Покопьева и депутатов АКЗС Владислава Вакаева и Андрея Волкова.