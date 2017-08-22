Голые торсы, штормовки и тельняшки. Как отдыхают алтайские политики

Как и президент Владимир Путин алтайские политики тоже выкладывают снимки с брутальным отдыхом и голыми торсами. Правда, не все представители алтайского политбомонда этим летом отдохнули в горах или сфотографировались без рубашки.
Например, депутат АКЗС Мария Прусакова съездила в комсомольский лагерь, где ходила в облегающей полосатой футболке. Вице-премьер краевого правительства Андрей Щукин выложил свое фото в трусах на занятиях в Парке Спорта. Депутат Госдумы Даниил Бессарабов показал снимки из Сочи, где он купается в бассейне. А вот другой алтайский думец Николай Герасименко похвастался, как в позапрошлые выходные научил плавать своего пса в одном из московских водоёмов.
Вообще, в этом году в соцсетях мы не нашли снимков с нашими политиками, путешествующими по "заграницам". Разве что депутат ГД Наталья Кувшинова показала в Instagram снимок из Киргизии с озера Иссык-куль. Также она побывала летом в Калининграде и на Байкале.
Самыми брутальными, судя по снимкам в соцсетях, были путешествия по Горному Алтаю у депутата Госдумы Александра Покопьева и депутатов АКЗС Владислава Вакаева и Андрея Волкова.
Сегодня отмечается День рыбака. Рыбалка объединяет людей разных возрастов и профессий, это прекрасный способ отвлечься. Люблю ее за то, что на рыбалке ты думаешь только о рыбалке! Ну и за азарт, конечно. От души поздравляю всех, для кого это профессия, хобби, спорт, состояние души. Желаю всем отличного улова, прекрасной безветренной погоды, классной компании и прекрасного настроения! С праздником!
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