В крайизбиркоме рассказали, сколько было нарушений на выборах в Алтайском крае

Председатель крайизбиркома Ирина Акимова сообщила, что из всех заявлений о нарушениях, которые появлялись в ходе дня выборов 10 сентября, подтвердились только два обстоятельства: отсутствие печати участковой комиссии на нескольких бюллетенях досрочного голосования и четыре случая, когда избиратели, пришедшие на участки, обнаружили, что уже проголосовали досрочно.
Глава крайизбиркома сообщила, что по всем заявлениям проводился подробный анализ, в том числе с выездом на место члена Центризбиркома Александра Кинева.
На участке 249 на 44 бюллетенях досрочного голосования обнаружилось отсутствие печати участковой комиссии, из-за чего бюллетени не считал КОИБ, расположенный на участке. Они были признаны бюллетенями неустановленного образца и не учитывались при подсчете голосов. По словам Акимовой, оценка случившемуся еще будет дана, но очевидно, что на общее волеизъявление граждан на этом участке эти бюллетени не повлияли.
А на участке 203. были зафиксированы членом УИК и подтверждены четыре факта, когда избиратели приходили на участок проголосовать, а в списках значилось, что они уже проголосовали досрочно.
Ирина Акимова сообщила, что на место вызвали полицию, на участок приехал Александр Кинев, а также член крайизбиркома от КПРФ Андрей Кривов. Ведется разбирательство. В любом случае, сказала Акимова, это "недопустительная оплошность". Действиям членов этой участковой избирательной комиссии будет дана и правовая, и профессиональная оценка.
Другие заявление, по словам Акимовой, не подтвердились. Например, большое число заявок на голосование вне участка на одном из них было связано с тем, что к УИКу приписаны железнодорожная больница и роддом №2.
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