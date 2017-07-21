Горожане жалуются на отсутствие тротуара на месте "барнаульского разлома"

Читатели altapress.ru пожаловались на отсутствие тротуара на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской — там, где раньше находился "барнаульский разлом".
Жалоба от читателей пришла в рубрику "Обратная связь".
Василий,
читатель altapress.ru:
На месте "барнаульского разлома" тротуар отсутствует совсем. Где пройти? Центр города, господа. Люди обходят по дороге.
И это не сразу после дождя. Дождь был утром, а снимок сделан вечером.
"Барнаульский разлом" снесли летом 2016 года. Сейчас на его месте — в самом центре города — остался неухоженный пустырь.
Откуда взялся "барнаульский разлом"?
Строительство объекта началось 10 лет назад. Офисное здание планировалось сдать в эксплуатацию еще в 2007 году, однако из-за финансовых проблем собственников, а потом и из-за их ссоры, стройка затянулась на годы.
Застройщики в конце концов решили буквально разрезать здание пополам, оно получило название "барнаульский разлом", а также два адреса: ул. Партизанская, 60 и 62. Попытка узаконить каждую из частей дома не увенчалась успехом, и краевой суд постановил снести "распиленное" здание.
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