Мэр Барнаула посоветовал СМИ писать не про лужи, а "о добром"

Глава администрации Барнаула ушел от ответа на вопрос журналистов о том, почему после ремонта на проспекте Красноармейском дождевая вода потоками льется по тротуарам, мешает ходить пешеходам и долго не уходит.
Сергей Дугин,
глава администрации Барнаула:
Где эти лужи? Где это люди увязли по колено в воде? Вы всегда ищете самое плохое. Вы видели, как Москву заливает водой? А Киров? Нас хоть раз залило в таком объеме? Почему вы всегда негатив ищете? Вы лучше скажите, какая хорошая дорога стала на Красноармейском. Вы об этом говорите, о добром.
Как рассказали altapress.ru жители центра города, на Красноармейском проспекте есть несколько участков, где после сильных дождей скапливается вода и стоит по несколько суток. Из-за больших луж пешеходы не могут подойти к пешеходным переходам и вынуждены искать пути обхода. Например, такую картину можно увидеть на пересечении Красноармейского и улицы Крупской. Масштабный ремонт проспекта не исправил проблему ни здесь, ни на других участках.
Цифра
По данным altapress.ru, стоимость реконструкции ливневой канализации в Барнауле оценивается в 4,5 млрд рублей.
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