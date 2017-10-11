Госдума разрешила судебным приставам задерживать должников по алиментам

Ранее приставы получили право возбуждать дела в случае неуплаты алиментов. При этом они не могли применить к должнику такие меры воздействия, как доставление и задержание.

"Это создает сложности при оформлении протоколов об административном правонарушении, а также в обеспечении правильного и своевременного рассмотрения дел", — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, судебные приставы, имея полномочия по задержанию по другим административным делам, вынуждены обращаться за содействием в задержании должников по алиментам к полицейским.