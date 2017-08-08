Елена Бирюкова и Гоша Куценко снимутся в комедии "Полный Алтай"

Александр Сюткин снял три полнометражные картины, полсотни рекламных роликов для мировых брендов и компаний и более тысячи клипов для звёзд, за которые неоднократно получал премии за мастерство. Режиссер рассказывает, что работал с такими знаменитостями как Рианна, Леди Гага и Том Хэнкс.

Александр Сюткин,

режиссер:

Я — третий в династии оператор и с 12 лет работаю в сфере операторства и режиссуры. Некоторая часть моего опыта передана мне дедом, который принимал участие в работе над фильмами "Приключения Шурика" и "Ирония Судьбы". Я же, в свою очередь, имею высшее голливудское образование.

Новый проект Александра Сюткина называется "Полный Алтай". Это комедия, посвященная местным достопримечательностям. Герои фильма отправятся в поход, в котором познакомятся с красотой местных пейзажей и суровыми природными условиями. Ключевая цель проекта, по словам создателей, — показать красоту Алтая, его духовность.

Съёмки стартуют в августе. Роли в фильме исполнят Елена Бирюкова, Вадим Цалатти и Гоша Куценко.

Картину снимут на камеру Sony F65 IMAX 8K RAW с применением инновационных технологий. "Словом, все, что необходимо для съемок работ мирового уровня. Плюс мои руки — и мы получим преимущество, которое не имеет аналогов и конкурентов", — комментирует Александр Сюткин.

Также участвовать в создании фильма будет компания "Лидер фильм", известная сказочной сагой "Нити Шамбалы". Ее режиссер Евгений Юматов-Рюнор снимает на Алтае традиционные детские фильмы, такие, какими они были в советское время.

Картина выйдет весной 2018 года на центральных телеканалах и в кинотеатрах по всей России.

Эвита Коваленко