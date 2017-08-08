Елена Бирюкова и Гоша Куценко снимутся в комедии "Полный Алтай"

Режиссер, выпускник Голливудской школы кинематографии, оператор-постановщик проектов Discovery и Animal Planet Александр Сюткин приедет на Алтай снимать фильм о местных достопримечательностях.
Александр Сюткин снял три полнометражные картины, полсотни рекламных роликов для мировых брендов и компаний и более тысячи клипов для звёзд, за которые неоднократно получал премии за мастерство. Режиссер рассказывает, что работал с такими знаменитостями как Рианна, Леди Гага и Том Хэнкс.
Александр Сюткин,
режиссер:
Я — третий в династии оператор и с 12 лет работаю в сфере операторства и режиссуры. Некоторая часть моего опыта передана мне дедом, который принимал участие в работе над фильмами "Приключения Шурика" и "Ирония Судьбы". Я же, в свою очередь, имею высшее голливудское образование.
Новый проект Александра Сюткина называется "Полный Алтай". Это комедия, посвященная местным достопримечательностям. Герои фильма отправятся в поход, в котором познакомятся с красотой местных пейзажей и суровыми природными условиями. Ключевая цель проекта, по словам создателей, — показать красоту Алтая, его духовность.
Съёмки стартуют в августе. Роли в фильме исполнят Елена Бирюкова, Вадим Цалатти и Гоша Куценко.
Картину снимут на камеру Sony F65 IMAX 8K RAW с применением инновационных технологий. "Словом, все, что необходимо для съемок работ мирового уровня. Плюс мои руки — и мы получим преимущество, которое не имеет аналогов и конкурентов", — комментирует Александр Сюткин.
Также участвовать в создании фильма будет компания "Лидер фильм", известная сказочной сагой "Нити Шамбалы". Ее режиссер Евгений Юматов-Рюнор снимает на Алтае традиционные детские фильмы, такие, какими они были в советское время.
Картина выйдет весной 2018 года на центральных телеканалах и в кинотеатрах по всей России.
Эвита Коваленко
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