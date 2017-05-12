Карлин распорядился позаботиться о детях Оксаны Ткаченко, осужденной за покушение на экс-мужа

Омбудсмен, по поручению губернатора, должна контролировать вопрос об оформлении опеки над двумя детьми Оксаны: 9-летним сыном и 4-летней дочкой.

Ольга Казанцева,

уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае:

В настоящее время оформляется предварительная опека в отношении детей бабушкой, которая принимала участие в их воспитании. Ей оказывается содействие в оформлении документов. Речи о передаче детей в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не ведется. Детям однозначно будет обеспечено семейное устройство. Принимаются все действия с учетом интересов детей.

По данным СУСКа, мать детей хотела поселиться в доме бывшего мужа вместе с детьми, но мужчина противился этому. По версии следствия, во время ссоры, бывшая жена выстрелила четыре раза в экс-супруга и скрылась. А потерпевший был госпитализирован. Правоохранителям женщина рассказала, что мужчина напал на сына, а она защищала ребенка, но следователи считают, что она сама ударила мальчика, чтобы сделать ложный донос.

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