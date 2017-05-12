Карлин распорядился позаботиться о детях Оксаны Ткаченко, осужденной за покушение на экс-мужа

12 мая губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил детскому омбудсмену Ольге Казанцевой взять на особый контроль дело о детях осужденной накануне на 6 лет и 8 месяцев Оксаны Ткаченко. Женщину обвинили в покушении на убийство бывшего мужа и в ложном доносе.
Омбудсмен, по поручению губернатора, должна контролировать вопрос об оформлении опеки над двумя детьми Оксаны: 9-летним сыном и 4-летней дочкой.
Ольга Казанцева,
уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае:
В настоящее время оформляется предварительная опека в отношении детей бабушкой, которая принимала участие в их воспитании. Ей оказывается содействие в оформлении документов. Речи о передаче детей в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не ведется. Детям однозначно будет обеспечено семейное устройство. Принимаются все действия с учетом интересов детей.
По данным СУСКа, мать детей хотела поселиться в доме бывшего мужа вместе с детьми, но мужчина противился этому. По версии следствия, во время ссоры, бывшая жена выстрелила четыре раза в экс-супруга и скрылась. А потерпевший был госпитализирован. Правоохранителям женщина рассказала, что мужчина напал на сына, а она защищала ребенка, но следователи считают, что она сама ударила мальчика, чтобы сделать ложный донос.
[seealso=https://www.youtube.com/watch?v=kVQswCDxbAA]
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.