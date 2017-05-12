"Защищала ребёнка": в Барнауле осудили женщину за покушение на убийство бывшего мужа

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, не позднее июля 2015 года женщина решила поселиться вместе с детьми в доме бывшего супруга против его воли. Предполагая, что из-за этого у них может возникнуть конфликт, она прошла обучение по стрельбе из оружия ограниченного поражения и приобрела бесствольный пистолет с патронами. Женщина прописала себя и своих детей по месту жительства экс-мужа, а затем вместе с детьми она приехала к нему, чтобы вселиться в дом. Между бывшими супругами возникла ссора, в ходе которой Ткаченко достала из кармана пистолет и умышленно выстрелила в него четыре раза, после чего скрылась. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение и оказали помощь.

После совершения покушения на убийство женщина решила избежать уголовной ответственности за содеянное, сообщив полиции, что стреляла из-за нападения бывшего супруга на ее 9-летнего сына, который якобы получил ушиб мягких тканей лица. В действительности она сама ударила ребенка, создав тем самым искусственные доказательства вины супруга, исключающие ее вину, считает следствие.

Осужденная в свою очередь утверждает, что ушла от мужа, поскольку он неоднократно бил ее и детей, а вернулась к нему только за вещами. Горожанка считает, что у бывшего супруга есть связи в криминальных кругах и полиции, которые помогли ему избежать наказания и "перевести стрелки" на нее. Она также отмечает, что первое уголовное дело против нее прекратили, а потом один из свидетелей изменил показания и следствие возобновилось.

Суд согласился с позицией следствия и признал женщину виновной. Ей назначили наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. Женщина также должна возместить бывшему мужу ущерб в размере 400 тысяч рублей. Детей супругов решено передать органам опеки и попечительства для решения их судьбы.