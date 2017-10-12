Карлин считает, что владелец Старого базара должен срочно рассказать о своих планах

11 октября в ходе встречи с мэром Барнаула Сергеем Дугиным губернатор края Александр Карлин несколько раз подчеркнул, что мэрия должна вести максимально открытую информационную политику, чтобы жители понимали, что, как и почему в нем меняется. В качестве примера он привел ситуацию вокруг рынка "Центральный".
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Я прошел по Мало-Тобольской улице — за забором объект. Мы с вами знаем, кто и что там делает. А те, кто по улицам гулял, это не знают. А где информационный щит: красивый, достойный, с объяснением, что там будет за объект, какой неописуемой красоты, чем он будет наполнен? Это совсем другой подход. А почему мы эту информацию не доводим до людей?
Я объясню. Не потому что мы не понимаем. А потому что иногда боимся это сделать. Попробуй напиши, когда закончим — люди придут и спросят: "Время Ч наступило, а у вас по-прежнему забор стоит". Но в этом и заключается общественный контроль. Необязательно вече собирать, протоколы заключать. Просто дайте публичную информацию. И будут вас контролировать и вас, и инвесторов. Пусть и они почувствуют силу общественного контроля.
Глава региона объяснил: когда создается информационный вакуум, он заполняется "грязной информацией, ангажированной": "Дня не проходит, чтобы мы каких-то фантазий на эту тему не прочитали".
Губернатор подчеркнул, что такая политика открытости должна касаться и работ по озеленению, и проведения градосоветов, и других сфер деятельности.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Давайте не поддаваться на вызовы, которые нам создают всякие крикуны.
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