Карлин считает, что владелец Старого базара должен срочно рассказать о своих планах

Я прошел по Мало-Тобольской улице — за забором объект. Мы с вами знаем, кто и что там делает. А те, кто по улицам гулял, это не знают. А где информационный щит: красивый, достойный, с объяснением, что там будет за объект, какой неописуемой красоты, чем он будет наполнен? Это совсем другой подход. А почему мы эту информацию не доводим до людей?

Я объясню. Не потому что мы не понимаем. А потому что иногда боимся это сделать. Попробуй напиши, когда закончим — люди придут и спросят: "Время Ч наступило, а у вас по-прежнему забор стоит". Но в этом и заключается общественный контроль. Необязательно вече собирать, протоколы заключать. Просто дайте публичную информацию. И будут вас контролировать и вас, и инвесторов. Пусть и они почувствуют силу общественного контроля.