Недвижимость

Собственник барнаульского Старого базара устроит на первом этаже зону ресторанов и кафе

3511
Сегодня, 12:02.
Недвижимость

На первом этаже здания рынка "Центральный" (Старый базар) планируют разместить шесть кафе с монокухнями. Об этом altapress.ru рассказала Анна Ломоносова-Тайшина, соучредитель компании "ТЦ БЦ. Управление коммерческой недвижимостью", которая занимается консалтиногом  и запуском проекта.

Анна Ломоносова-Тайшина,
соучредитель компании "ТЦ БЦ. Управление коммерческой недвижимостью":

Мы планируем, что это будут кафе с монокухнями: например, бургерная, булочная, кофейня, заведение крафтовых напитков и так далее. Сейчас мы ведем переговоры с потенциальными арендаторами. Планируем назвать их имена к Новому году или сразу после него.

Под кафе в Старом базаре адаптируют первый этаж здания. Для каждого заведения построят отдельные входы со стороны проспекта Ленина и улицы Мало-Тобольской. Именно поэтому, говорит Анна Ломоносова, собственник решил снести старые лестницы, ведущие на второй этаж: "Мало-Тобольская будет пешеходной улицей. Логично, что гуляющие здесь барнаульцы и гости города, а также посетители рынка на втором этаже захотят заглянуть в одно или два кафе".

Собственника здания планируют заменить инженерные коммуникации, установить эскалаторы, траволаторы и лифт, обновить архитектуру здания. Собственники планируют открыть Старый базар в сентябре 2018 года.

На втором этаже будет работать рынок фермерских продуктов с современной инфраструктурой, например, морозильными камерами и оборудованием для разделки мяса и рыбы, а также лабораторией.

Анна Ломоносова-Тайшина,
соучредитель компании "ТЦ БЦ. Управление коммерческой недвижимостью":

Мы следуем тенденциям рынка: в определенный период продуктовые базары и рынки перебрались в помещения, а также их заменил сетевой ритейлер. Сейчас идет обратный процесс. Рынки с фермерскими продуктами становятся популярными. Старая часть города пока не располагает таким местом торговли, поэтому и принято решение открыть его в здании "Центрального".

Справка

Здание Старого базара администрация Барнаула смогла продать с 19-ой попытки. Первоначально в 2011 году его предлагали за 196 млн рублей. В начале апреля 2017 года компания, входящая в структуру "Сибирии", купила объект за 53,3 млн рублей . Землю под ним новый собственник взял в аренду.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
Партизанская, 149 Партизанская, 149
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
ул. Георгия Исакова, 264 ул. Георгия Исакова, 264