Собственник барнаульского Старого базара устроит на первом этаже зону ресторанов и кафе

Реконструкция улицы мало-Тобольская и здания Старого базара в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Реконструкция улицы мало-Тобольская и здания Старого базара в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Реконструкция улицы мало-Тобольская и здания Старого базара в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Реконструкция улицы мало-Тобольская и здания Старого базара в Барнауле. Фото : Анна Зайкова.

Анна Ломоносова-Тайшина,

соучредитель компании "ТЦ БЦ. Управление коммерческой недвижимостью":

Мы планируем, что это будут кафе с монокухнями: например, бургерная, булочная, кофейня, заведение крафтовых напитков и так далее. Сейчас мы ведем переговоры с потенциальными арендаторами. Планируем назвать их имена к Новому году или сразу после него.

Под кафе в Старом базаре адаптируют первый этаж здания. Для каждого заведения построят отдельные входы со стороны проспекта Ленина и улицы Мало-Тобольской. Именно поэтому, говорит Анна Ломоносова, собственник решил снести старые лестницы, ведущие на второй этаж: "Мало-Тобольская будет пешеходной улицей. Логично, что гуляющие здесь барнаульцы и гости города, а также посетители рынка на втором этаже захотят заглянуть в одно или два кафе".

Собственника здания планируют заменить инженерные коммуникации, установить эскалаторы, траволаторы и лифт, обновить архитектуру здания. Собственники планируют открыть Старый базар в сентябре 2018 года.

На втором этаже будет работать рынок фермерских продуктов с современной инфраструктурой, например, морозильными камерами и оборудованием для разделки мяса и рыбы, а также лабораторией.

Анна Ломоносова-Тайшина,

соучредитель компании "ТЦ БЦ. Управление коммерческой недвижимостью":

Мы следуем тенденциям рынка: в определенный период продуктовые базары и рынки перебрались в помещения, а также их заменил сетевой ритейлер. Сейчас идет обратный процесс. Рынки с фермерскими продуктами становятся популярными. Старая часть города пока не располагает таким местом торговли, поэтому и принято решение открыть его в здании "Центрального".

Справка

Здание Старого базара администрация Барнаула смогла продать с 19-ой попытки. Первоначально в 2011 году его предлагали за 196 млн рублей. В начале апреля 2017 года компания, входящая в структуру "Сибирии", купила объект за 53,3 млн рублей . Землю под ним новый собственник взял в аренду.