Зачем собственник снес лестницы Старого базара в Барнауле

Старый базар в Барнауле, 17 июля 2017. Фото : Олег Богданов. Старый базар в Барнауле, 17 июля 2017. Фото : Олег Богданов. Старый базар в Барнауле, 17 июля 2017. Фото : Олег Богданов. Старый базар в Барнауле, 17 июля 2017. Фото : Олег Богданов. Старый базар в Барнауле, 17 июля 2017. Фото : Олег Богданов. Старый базар в Барнауле, 17 июля 2017. Фото : Олег Богданов. Старый базар в Барнауле, 17 июля 2017. Фото : Олег Богданов. Старый базар в Барнауле, 17 июля 2017. Фото : Олег Богданов. Старый базар в Барнауле, 17 июля 2017. Фото : Олег Богданов. Старый базар в Барнауле, 17 июля 2017. Фото : Олег Богданов. Старый базар в Барнауле, 17 июля 2017. Фото : Олег Богданов. Старый базар в Барнауле, 17 июля 2017. Фото : Олег Богданов. Старый базар в Барнауле, 17 июля 2017. Фото : Олег Богданов. Старый базар в Барнауле, 17 июля 2017. Фото : Олег Богданов. Старый базар в Барнауле, 17 июля 2017. Фото : Олег Богданов. Старый базар в Барнауле, 17 июля 2017. Фото : Олег Богданов. Старый базар в Барнауле, 17 июля 2017. Фото : Олег Богданов. Старый базар в Барнауле, 17 июля 2017. Фото : Олег Богданов. Старый базар в Барнауле, 17 июля 2017. Фото : Олег Богданов. Старый базар в Барнауле, 17 июля 2017. Фото : Олег Богданов.

Территория внутри и вокруг Старого базара постепенно превращается в большую строительную площадку. Со стороны Мало-Тобольской подчищают остатки строительного мусора — бывшей лестницы на второй этаж рынка, там где раньше торговали продуктами. С других сторон все еще стоят торговые палатки с газетами, фруктами и овощами, копченой рыбой, мелкой сантехников, одеждой и прочими товарами, за которыми барнаульцы и гости города много десятков лет приезжали на рынок.

Константин,

торгует нагревательными тентами и другими бытовыми приборами:

Да, поток покупателей стал меньше. Может из-за стройки, может из-за кризиса. Но я на этом месте торгую уже около 10 лет. Ко мне приезжают за товаром по предварительной договоренности и приходят постоянные покупатели. То гусак для крана купить, то еще какую мелочь. Поэтому и не бросаем торговлю. А с собственником здания базара мы уже говорили. Попросили его дать нам места для уличной торговли, обустроить минимальные бытовые условия. Пока ничего конкретного не пообещали, но мы надеемся. Знаем, что в ближайшее время наши палатки передвинут в другое место, чтобы можно было ремонтировать здание.

Собственник Старого базара — компания "ДомоС", которая является подрядчиком СК "Сибирия". Владелец заявлял СМИ, что намерен обновить здание под современный вещевой и продуктовый рынок. Для этого он планирует заменить инженерные коммуникации и, возможно, установить эскалатор и лифт внутри помещения. Однако три главные входные группы на второй этаж обустроят со стороны улицы — там, где раньше располагались лестницы из железобетона. На их месте решено построить навесы и установить под ними эскалаторы и траволаторы, чтобы удобно было спускаться с тележками, наполненными продуктами.

Само здание также будут восстанавливать, но, как отмечают строители, несущие конструкции хорошо сохранились (соответствующие заключения выдал "Алтайгражданпроект"). В том числе в существенной реконструкции не нуждается и знаменитый купол рынка: его основа выполнена из высокопрочной стали, которая сохранила все заданные свойства.

На данный момент экспертизу проходят колонны торговой галереи, которая пристроена к основному зданию вдоль улицы Мало-Тобольской и с других сторон. Только после заключения архитекторов собственник примет решение: сохранять ее или демонтировать. Если галерея останется, то над ней могут надстроить светопрозрачную конструкцию со скатной кровлей. С одной сторон это будет декоративным элементом, которое обновит архитектуру здания, с другой — позволит легко очищать его от снега.

Как пояснили altapress.ru, собственник рассчитывает запустить рынок только в будущем году после проведения всех строительных работы, благоустройства и подписания необходимых разрешительных документов. Пока же, параллельно со строительными работами, прорабатывается архитектура и интерьер здания, а также концепция бизнеса в целом. Уже сейчас к собственникам Старого базара обращаются предприниматели, которые бы хотели торговать здесь.

Отметим, что реконструкция рынка идет параллельно с благоустройством улицы Мало-Тобольская. Сейчас ее нечетную сторону готовят под мощение плиткой. Когда благоустройство закончат, стройку закроют забором.

Факт

Всего в обновленном здании Старого базара будет около 3,4 тыс кв. м площадей на первом и втором этажах. Верхний отдадут под торговлю продуктами, а нижний — под вещи. По периметру здания организуют несколько парковок в общей сложности на 200 машиномест.

Цифра

За 53,3 млн рублей компания "ДомоС" купила здание рынка "Центральный".