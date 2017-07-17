Как обустраивают будущий "барнаульский Арбат"

Благоустройство Мало-Тобольской. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Благоустройство Мало-Тобольской. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Благоустройство Мало-Тобольской. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Благоустройство Мало-Тобольской. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Благоустройство Мало-Тобольской. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Благоустройство Мало-Тобольской. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Благоустройство Мало-Тобольской. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Благоустройство Мало-Тобольской. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Благоустройство Мало-Тобольской. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Благоустройство Мало-Тобольской. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Благоустройство Мало-Тобольской. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Благоустройство Мало-Тобольской. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Благоустройство Мало-Тобольской. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Благоустройство Мало-Тобольской. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Благоустройство Мало-Тобольской. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Благоустройство Мало-Тобольской. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Благоустройство Мало-Тобольской. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Благоустройство Мало-Тобольской. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Благоустройство Мало-Тобольской. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Благоустройство Мало-Тобольской. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Благоустройство Мало-Тобольской. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Благоустройство Мало-Тобольской. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Благоустройство Л. Толстого. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Сейчас на Мало-Тобольской заканчивают мостить брусчаткой четную сторону улицы от проспекта Ленина до Социалистического. Сюда уже привезли часть опор чугунных фонарей. Основу конструкции будут "вкручивать" в грунт на глубину около 2 метров. Декоративные столбы фонарей прикрепят к специальной площадке на уровне тротуара.

Нечетную сторону улицы начнут готовить для мощения плиткой в ближайшее время. Сейчас площадку расчищают от строительного мусора, разравнивают завезенный щебень и убирают остатки одной из лестниц рынка "Центральный", которую демонтировали в ходе восстановления здания.

По словам рабочих, благоустройство улицы завершат в срок, установленный федеральным контрактом (до 1 октября 2017), а в идеале ко Дню города. Кроме фонарей здесь установят лавочки, урны и вазоны. По сути эта часть Мало-Тобольской станет просторной площадью.

Параллельно с Мало-Тобольской реконструируют улицу Льва Толстого. Сейчас здесь по краям проезжей части меняют коммуникации. Движение транспорта по этой улице не закрыто.

Напомним, в 2016 году в рамках реализации проекта туркластера "Барнаул — горнозаводской город" в краевой столице реконструировали два моста через Барнаулку, открыли обновленную лестницу в Нагорный парк, построили котельную. В этом году построили ливневку на пр. Ленина, продолжили реконструкцию "исторических" улиц, также планируется благоустроить набережную Оби и построить вторую лестницу в Нагорный парк.

Реализуют проект на деньги федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)". В 2015 и 2016 годах на развитие кластера, строительство инженерной инфраструктуры из федерального бюджета Барнаулу выделили 691,6 млн рублей. Еще по 100 млн рублей направили из краевого и муниципального бюджетов. Плюс часть средств выделили из программы "Благоустройство городской среды". Они пойдут на новую набережную краевой столицы.