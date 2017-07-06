Министр рассказал, как распределили 665 млн на благоустройство Алтайского края

665,8 млн рублей — такую сумму предполагается направить на проект "Формирование комфортной городской среды", включая как бюджетные средства, так и небольшую часть средств жителей. Однако реализация проекта идет не без проблем: на аукцион по ремонту асфальтового покрытия в Барнауле начальной стоимостью 160 млн рублей, завершившийся 30 июня, в УФАС поступила жалоба. Поэтому контракт с победителем пока не заключен.
Как пояснил министр строительства, транспорта, ЖКХ Алтайского края Иван Гилев, в 2017 году в проекте участвуют 14 муниципальных образований региона. Из общей суммы (665,8 млн рублей) 527,9 млн. рублей - федеральная субсидия, 131,9 млн. рублей — средства краевого и местных бюджетов, 6 млн - доля жителей.
Почему этот проект в "Единой России" называют партийным (хотя деньги на него выделяются бюджетные)?
Зампредкомитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству единоросс Игорь Панарин объяснил это так. В ходе избирательной компании кандидаты в депутаты от "ЕР" получили много жалоб избирателей на плохое благоустройство дворов и, соответственно, много наказов эту проблему решить. Поэтому проект и был разработан и реализуется.
Что предполагается сделать на эти деньги?
Благоустроить 302 дворов (388 млн рублей) и 15 общественных территорий, 11 парков малых городов (с населением до 250 тыс человек), рассказал Иван Гилев.
В ходе ремонта дворов отремонтируют 293 дворовых проезда. В планах - установка освещения 79 дворов, скамеек и урн в 278 дворах, оборудование 117 детских и 19 спортивных площадок, 29 зон отдыха. Где-то (хотя и не везде) будут обустроены парковки и выполнено озеленение.
В отдельных случаях жильцы многоквартирных домов решили расширить проект, а для этого - добавить свои средства или принять участие в субботнике.
Иван Гилев,
министр строительства, транспорта, ЖКХ Алтайского края:
Что касается дворовых территорий, то есть два перечня: минимальный, который подразумевает только использование бюджетных средств. Это освещение, асфальтирование, скамейки и урны. И есть дополнительный перечень.
Все, что сверх минимального — детские и спортивные площадки, стоянки, дополнительное озеленение — это может быть реализовано только вместе с финансовым и трудовым участием граждан. Те объединения граждан, которые заявились на дополнительный перечень, определяли объем своего финансового и трудового участия.
В Барнауле часть денег направят на благоустройство набережной Оби и Нагорного парке - появится освещенная светодиодными светильниками пешеходная зона на набережной и парковая зоны в Нагорном парке, установлены скамейки, навесы, малые архитектурные формы и т.п. Видимо, будет красиво.
К слову, часть работ по набережной и Нагорному парку финансируется по программе "Барнаул - горнозаводской город". Министр подчеркнул, что по проекту "Формирование комфортной городской среды" будет производиться именно их благоустройство.
Администрации городов, районов и сел как раз сейчас проводят конкурсные процедуры по определению подрядчиков. Работы, согласно планам, должны начаться уже в середине июля, завершиться - не позднее 1 ноября.
В Барнауле объявлены два аукциона по этой программе: на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (начальная цена — 160,078 млн рублей), и на комплексное благоустройство набережной Оби и Нагорного парка (76,8 млн).
Если второй аукцион еще не завершился, то первый прошел 30 июня, победитель определен. Однако на аукцион поступили три жалобы. Две были отозваны, третья - от ПСК "Индустрия" - рассматривается.
В этом аукционе приняли участие три фирмы - "Строительная перспектива", "Алт авто" и "Сервисаква". "Строительная перспектива" (не связана с крупной строительной компанией ПСК "Строительная перспектива") предложила самую низкую цену — 134,465 млн рублей и была признана победителем.
Но на время ее рассмотрения какие-либо решения по аукциону не принимаются, контракт с победителем не подписывается. Жалоба рассмотрена, результаты пока не опубликованы.
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