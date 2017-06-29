Как будут выглядеть скверы и площади городов Алтайского края после реконструкции

В рамках проекта "Единой России" "Городская среда" в городах края отремонтируют общественные территории: парки, скверы, центральные площади. Согласно положению проекта, работы должны начаться не позднее 1 июля. Altapress.ru выяснил, как должны будут выглядеть обновленные общественные места городов края.
В проекте участвуют 10 городов Алтайского края, а также рабочий поселок Степное озеро Благовещенского района.
Общий объем финансирования проекта "городская среда" в Алтайском крае составит 567 млн рублей, из них 516 млн — деньги федерального бюджета. Две трети средств потратят на благоустройство дворов, треть — на ремонт и реконструкцию общественных мест.
Что реконструируют?
В Алейске реконструируют центральную площадь и парк. На эти цели потратят около 6,5 млн рублей. В рамках эти работ отремонтируют фонтан и заасфальтируют центральную площадь у Мемориала славы.
В Барнауле средства проекта направят на реконструкцию Нагорного парка и обустройство набережной Оби.
В Белокурихе будет обустроена зеленая зона сквера имени Академика Мясникова и прилегающей к нему территории. Предварительная стоимость работ — около 1,5 млн рублей. Здесь планируется провести озеленение, асфальтирование, поставить скамейки и урны.
В Бийске облагородят бульвар Петра — главную городскую улицу города — и улицу Шевченко.
В Заринске решили привести в порядок две площадки: в Северном микрорайоне около ДК "Северный" и у ДК "Строитель". На первой территории уложат тротуарную плитку, сделают детскую и спортивную площадки, установят фонари, скамейки и урны. У ДК "Строитель" уложат плитку, организуют парковку, установят фонари, скамейки, декоративную ограду, обновят кустарники.
В ЗАТО Сибирский намерены провести реконструкцию детского парка, расположенного в центре города. Здесь хотят организовать освещение и установить скамейки и урны.
В Новоалтайске намерены благоустроить бульвар имени Землякова.
В Рубцовске планируют привести в порядок центральную площадь города. Здесь жители хотят увидеть новый цветовой фонтан. Здесь также планируют заасфальтировать саму площади и уложить плитку на тротуарах и около фонтана, благоустроить территорию. Сумма выделенных средств превышает 29 млн рублей.
В Славгороде благоустроят центральную площадь и аллею.
В Яровом решили организовать работы на площади имени Ленина. Здесь хотят возвести фонтан, установить сцену и заменить тротуарную плитку.
Сейчас в муниципалитетах проводят торги на выполнение работ. Большая их часть будет завершена к концу лета.
Проект рассчитан на несколько лет, соответственно, в следующие годы жители смогут выбрать другие общественные территории в городе, которые требуют ремонта и обновления.
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