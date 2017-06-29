Как будут выглядеть скверы и площади городов Алтайского края после реконструкции

Рубцовск. Площадь Ленина. Фото из архива редакции. Рубцовск. Площадь Ленина. Фото из архива редакции. Рубцовск. Площадь Ленина. Фото из архива редакции. Рубцовск. Детский парк. Фото из архива редакции. Рубцовск. Детский парк. Фото из архива редакции. Рубцовск. Детский парк. Фото из архива редакции. Заринск. ДК Строитель. Фото из архива редакции. Рубцовск. Площадь Ленина. Фото из архива редакции. Проект реконструкции фонтана в Алейске. Фото: "Единая Россия". Проект реконструкции центральной площади Алейска. Фото: sgd22.ru. Проект реконструкции центральной площади Алейска. Фото: sgd22.ru. Белокуриха. Бульвар Мясникова. Фото: "Единая Россия".

В проекте участвуют 10 городов Алтайского края, а также рабочий поселок Степное озеро Благовещенского района.

Общий объем финансирования проекта "городская среда" в Алтайском крае составит 567 млн рублей, из них 516 млн — деньги федерального бюджета. Две трети средств потратят на благоустройство дворов, треть — на ремонт и реконструкцию общественных мест.

Что реконструируют?

В Алейске реконструируют центральную площадь и парк. На эти цели потратят около 6,5 млн рублей. В рамках эти работ отремонтируют фонтан и заасфальтируют центральную площадь у Мемориала славы.

В Барнауле средства проекта направят на реконструкцию Нагорного парка и обустройство набережной Оби.

В Белокурихе будет обустроена зеленая зона сквера имени Академика Мясникова и прилегающей к нему территории. Предварительная стоимость работ — около 1,5 млн рублей. Здесь планируется провести озеленение, асфальтирование, поставить скамейки и урны.

В Бийске облагородят бульвар Петра — главную городскую улицу города — и улицу Шевченко.

В Заринске решили привести в порядок две площадки: в Северном микрорайоне около ДК "Северный" и у ДК "Строитель". На первой территории уложат тротуарную плитку, сделают детскую и спортивную площадки, установят фонари, скамейки и урны. У ДК "Строитель" уложат плитку, организуют парковку, установят фонари, скамейки, декоративную ограду, обновят кустарники.

В ЗАТО Сибирский намерены провести реконструкцию детского парка, расположенного в центре города. Здесь хотят организовать освещение и установить скамейки и урны.

В Новоалтайске намерены благоустроить бульвар имени Землякова.

В Рубцовске планируют привести в порядок центральную площадь города. Здесь жители хотят увидеть новый цветовой фонтан. Здесь также планируют заасфальтировать саму площади и уложить плитку на тротуарах и около фонтана, благоустроить территорию. Сумма выделенных средств превышает 29 млн рублей.

В Славгороде благоустроят центральную площадь и аллею.

В Яровом решили организовать работы на площади имени Ленина. Здесь хотят возвести фонтан, установить сцену и заменить тротуарную плитку.

Сейчас в муниципалитетах проводят торги на выполнение работ. Большая их часть будет завершена к концу лета.

Проект рассчитан на несколько лет, соответственно, в следующие годы жители смогут выбрать другие общественные территории в городе, которые требуют ремонта и обновления.